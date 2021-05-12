Украинцев призвали делать корректные фотографии для приложения "Дий вдома", которое предназначено для контроля самоизоляции во время пандемии коронавируса. Многие пользователи вместо себя фотографируют животных, детей и технику.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе брифинга в среду, 12 мая.

"В приложении есть необходимость сделать свое фото, чтобы потом с ним свериться. Люди фотографируют детей, животных, себя в зеркалах, свои фотографии, части тела, компьютеры фотографируют, какую-то технику. И, конечно, возникают вопросы, связанные с тем, что что-то потом не срабатывает при верификации ", - рассказал заместитель министра.

Кучер призвал украинцев относится к приложению серьезно и изначально делать все правильно. Поскольку когда потом возникают проблемы с верификацией, пользователи звонят с вопросами в контактный центр, таким образом перегружая горячую линию

"Я хотел бы обратить внимание, что каждый такой звонок может отвлекает операторов контактного центра от более насущных вопросов, когда нужно решать оперативные вопросы, связанные с госпитализацией людей" , - заявил Кучер.

Напомним, в Киеве подделывали результаты ПЦР-тестов на коронавирус и вносили недостоверные данные в приложение "Дій вдома".

Также "Страна" сообщала, что Грузия хотела купить приложение "Дій.Вдома", но вопрос "застрял" на стадии переговоров.