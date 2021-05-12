Организаторы московской вечеринки "Хоровод" в местном клубе Mutabor, в котором на минувших выходных выступала супруга члена набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, диджей Анастасия Топольская, призывают гостей "дать волю своей фантазии" в специально оборудованных для секса местах - даркрумах (темных комнатах).

Об этом говорится на странице вечеринки в Instagram.

"Хоровод" - секс-позитивная вечеринка. Не стесняйтесь исследовать свои желания и удовольствия, но помните про принцип согласия и безопасный секс. Если вы хотите кого-то потрогать или поцеловать, сначала спросите об этом у человека. В зале "Катакомбы" ваш ждем даркрум с множеством укромных уголков, лубрикантами и презервативами", - гласит текст одного из постов.

При этом, если гость вечеринки столкнется с неприемлемым для себя сексуальным поведением, он может обратиться к волонтерам за помощью.

"Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы на "Хороводе" вы чувствовали себя комфортно и безопасно. Всю вечеринку на территории Mutabor будет работать волонтеры, к которым вы можете обращаться по любым вопросам (в том числе, если вы заметили проявления агрессии или харассмента). Ищите их по белым футболкам с надписью Awareness Team", - пишут организаторы.

Также в сообщении клуба указывается, что организаторы будут рады "латексу и коже". В частности, был указан следующий перечень требований к посетителям:

Возрастные ограничения вечеринки - 18+. На входе нужно будет показать паспорт;

На входе будет фейсконтроль. Будьте дружелюбными и Open-Minded;

Дресс-код. Приходите, как захотите, номы будем рады латексу и коже;

Будет два входа: для людей с билетами и без билетов;

Фотографировать и снимать на "Хороводе" запрещено. На входе камеры смартфонов будут заклеивать;

На "Хороводе" будут маски и санитайзеры. Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтсь дома и вызовите врача.

Напомним, жена Лещенко выступила под псевдонимом SHEIS в московском клубе в ночь на 9 мая. В ответ на волну критики Топольская опубликовала в Instagram детское фото, на котором она справляет нужду.

В свою очередь сам Лещенко оправдал выступление своей супруги в столице "страны-агрессора" тем, что она якобы приехала в Москву поддержать представителей ЛГБТ, которые, по его словам, страдают от действий президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова.