В Сумах было совершено покушение на убийство президента местного футбольного клуба, экс-прокурора, владельца юридической фирмы LS Group Геннадия Демьяненко. Нападение произошло 9 мая, президент ФК "Сумы" выпивал со знакомым, который в результате набросился на него с ножом.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области.

"После совместного распития спиртных напитков, 52-летний сумчанин нанес многочисленные ножевые ранения своему 44-летнему знакомому. В результате чего мужчина попал в больницу", – сообщили правоохранители.

Жена пострадавшего пришла домой и обнаружила там окровавленного супруга. После этого она обратилась в полицию. Нападавшего уже задержали, это 52-летний сумчанин. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о покушении на убийство (ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины).

В полиции имя пострадавшего не называют. О том, что речь идет о Геннадии Демьяненко пишет Sumy Today.

В футбольном клубе "Сумы", президентом которого является Демьяненко, информацию о покушении на его убийство подтвердили. Также там заявили, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Он прошел все необходимые реанимационные и медицинские процедуры.

Напомним, "Страна" писала о том, что в апреле в Кировоградской области в офисе, где находился президент ФК "Ингулец", произошел взрыв.

Также мы сообщали, что в 2019 году ФФУ запрещала ФК "Сумы" играть в футбол из-за договорных матчей.