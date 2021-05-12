Кабмин 12 мая прошел в выездном режиме - на Черниговщине. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, с ослаблением карантина таких выездных заседаний будет больше, так как это позволяет лучше понять проблемы конкретного региона. Что касается Черниговщины, то тут местным общинам передали 12 объектов, которые были построены на деньги государственной субвенции (в них разместят медицинские амбулатории).

Также Кабмин заслушал главу Черниговской ОГА Анну Коваленко, представившую план развития области. Среди приоритетов - туризм, сельское хозяйство, улучшение инвестиционного климата. Но Коваленко посетовала на недостаток средств - по программе регионального развития их область обделили, - отметила губернатор.

К слову, Кабмин утвердил план выполнения стратегии регионального развития на ближайшие три года. В нем - более 200 различных мероприятий, в том числе, разработка более двух десятков законопроектов и нескольких десятков правительственных постановлений. Из конкретики - собираются активнее развивать индустриальные парки, сельский туризм, а также обеспечить жильем ветеранов военных действий.

Впрочем, основные пункты повестки дня Кабмина регионов в целом и Черниговщины в частности мало касались.

В повестке дня - налоги для бизнеса, медицина, запуск Бюро экономической безопасности и пр. Также Денис Шмыгаль анонсировал вакцинацию для тех, кто записался через приложение "Дія" - ее планируют проводить по выходным, так что в ближайшее время украинцы начнут получать приглашения, - пообещал премьер. Что касается самих вакцин, то их на этот год законтрактовано 40 млн доз, и уже начата работа по контрактованию на следующий год, - отчитался Денис Шмыгаль.

"Страна" разбиралась, что принял Кабмин 12 мая.

Налоговые нововведения

Важный документ, который утвердило правительство - законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Стоит отметить, что в предварительном порядке дня Кабмина его не было — в последнее время это уже вошло в практику правительства, многие скандальные документы принимаются кулуарно, затем еще какое-то время дорабатываются и лишь затем публикуются.

Судя по всему, такая же история будет и в этот раз.

Что касается самих изменений в Налоговый кодекс, то их анонсировано несколько.

Во-первых, собираются привести в соответствие с макроэкономическими показателями акцизы, ставки налога на водопользование, ренту на недра с "текущей макроэкономической ситуацией". Так, акцизы на алкоголь и табачные изделия планируют увеличить на индекс потребительских цен, а ренту и налоги за недропользование - на индекс цен промышленной продукции (о том, что такой законопроект по "раскулачиванию" Ахметова уже готовится в связи с бешеным ростом цен на железную руду "Страна" уже писала).

Во-вторых, анонсирована борьба со скрутками, теневым использованием земли и прочими налоговыми махинациями.

В-третьих, из предприятий будут активнее выбивать налоговые долги. Вплоть до того, что руководителям предприятий-должников запретят выезд за границу, пока долги не будут погашены.

За счет этих мероприятий Кабмин собирается привлечь в бюджет дополнительно порядка 60 млрд гривен, - завил министр финансов Сергей Марченко.

Также отдельным проектом Кабмин утвердил меры по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в рамках которых планируется усилить финансовый мониторинг, сделать более прозрачной информацию по структуре собственности, активизировать борьбу со схемами и прочем.

То есть, уже в ближайшее время давление на бизнес в Украине заметно усилится

Выход из соглашения по таможне

Украина решали выйти из соглашения по сотрудничеству в таможенных делах. Соотвествующий законопроект согласовал Кабмин. Речь идет о соглашении, подписанном между странами СНГ в 1994 году. Оно предусматривало согласованные действия таможенников разных стран по выявлению и предупреждению противоправных действий с импортом-экспортом товаров и предоставление административной помощи на уровне государств.

Но, как указано в пояснительной записке, на данный момент это соглашение Украиной не используется. Есть отдельные соглашения с рядом стран пост-советского пространства, скажем, с Грузией, Беларусью, Азербайджаном, Казахстаном.

Поэтому соглашение от 1994 года решили денонсировать. Это значит, что из зоны таможенных договоренностей автоматически выпадает Россия, хотя она остается крупным торговым партнером нашей страны.

При этом именно слабое сотрудничество с таможенниками стран-торговых партнеров экономист Алексей Кущ называет одной из причин существования контрабанды. Ведь выявлять неучтенные потоки товаров намного проще, если оперировать зеркальной статистикой, то есть, попросту сличать цифры, которые проходят по отчетам нашей таможни и таможни страны-торгового партнера. И, если обнаруживаются существенные отличия в объемах или номенклатуре товаров, разбираться откуда они взялись.

Отказываясь же от сотрудничества по линии таможни, государство тем самым облегчает жизнь контрабандистам.

Отсрочка по рынку земли

Кабмин согласовал и готовится передать в Раду новый законопроект по земле. На этот раз речь идет о создании специальных фондов развития сельских территорий, средства которых должны направляться на развитие инфраструктуры, энергосбережения, образования, медицины, поддержку сельхозпроизводителей на местах. Планировалось, что пополняться эти фонды будут за счет продажи угодий после открытия рынка земли. Это прописано в законе Украины о внесении изменений в законодательные акты относительно условий оборота сельхозземель.

В нем, в частности, прописывалось, что такие местные фонды должны быть созданы уже к июлю этого года.

Но теперь по фондам хотят дать отсрочку до 1 января 2022 года. В пояснительной записке указывается, что так как рынок земли открывается только с июля этого года пополнять фонды в первое время фактически будет нечем, так как полноценная торговля еще не запустится. В то же время непонятно, куда будут идти первые средства, полученные от продажи земли. Ведь их уже можно было бы использовать на развитие сельских территорий, не дожидаясь начала следующего года.

Судьи ВАКС требуют уважения

Кабмин хочет дать полномочия высшим специализированным судам рассматривать дела об административных нарушениях, предусмотренных статьей 185/3 админкодекса. Речь идет о делах по неуважению к суду. Неуважение к суду предусматривает неявку в на заседание участников процесса, нарушения порядка заседания или игнорирование распоряжений суда.

Но судьи высших специализированных судов рассматривать такие дела на сегодняшний день не могут - нет полномочий. В частности, речь идет о Высшем антикоррупционном суде. Дела о неуважении к суду рассматриваются на уровне районных, городских судов. Апелляционным или Верховным судом. Получается, что ВАКС никаких рычагов влияния на свидетелей и других участников процесса не имеет, то есть, они попросту могут не явится на заседания безо всяких для себя последствий.

По этому поводу ВАКС обратился в Минюст, который и подготовил соответствующий законопроект.

Как будут бороться с сексуальными домогательствами в армии

С подачи Минобороны правительство утвердило законопроект, которым попытаются решить проблему сексуальных домогательств в армии. Открыто о ней в Украине говорить особо не принято. Впрочем, проблема есть, причем, судя по всему, она стоит достаточно остро, что и заставило Минобороны искать способы ее решить.

Согласно проекту, вносится ряд изменений в уже действующее законодательство. К примеру, закон об уставе внутренней службы ВСУ дополнили пунктом о том, что командиры обязаны будут обеспечивать равные права для мужчин и женщин, не допускать насилия "по половому признаку".

Закон о дисциплинарном уставе ЗСУ дополнили пунктом, в котором прописаны служебные расследования по дискриминации и насилию в армии - их будут проводить специальные комиссии, причем, должен быть обеспечен паритет участия в них как женщин, так и мужчин.

Помогут ли эти правки решить проблему с домогательствам и дискриминацией женин-военнослужащих в армии - пока неясно. Но уполномоченный по вопросам Европейского суда правам человека Иван Лещина в своем отчете указал, что законопроект отвечает Конвенции о защите прав человека и практике Европейского суда.

Срок за коронавирус

Бороться с дискриминацией и нетерпимостью власти намерены не только в сексуальной сфере. МВД подготовило законопроект, которым вносятся изменения в закон по противодействию дискриминации.

Проект предусматривает, в частности, внесение изменений в админкодекс. В нем появится новая статья - о правонарушениях на почве нетерпимости. Под нетерпимостью ведоство Арсена Авакова предлагает понимать предвзятое отношение к определенным категориям лиц - по расовому, политическому, регилиозному, половому, социальному признаках. Эта правка будет внесена в статью 35 админкодекса, в которой прописаны обстоятельства, которые считаются отягчающими. Дискриминация по любому признаку - расовому, гендерному, религиозному и пр, будет караться штрафом от 200 до 300 необлагаемых минимумов (3,4- 5,1 тысяча гривен), а для должностных лиц или субъектов предпринимательской деятельности — 300-500 необлагаемых минимумов (5,1- 8,5 тысяч гривен).

Отягчающим фактором нетерпимость предлагается признать также в уголовных правонарушениях - соответствующий пункт хотят внести в УК.

В Уголовном кодексе хотят переписать и статью 130 - о намеренном заражении опасной инфекционной болезнью. Сейчас речь в ней идет в основном о ВИЧ, также указаны «другие неизлечимые инфекционные болезни». В новой интерпретации ВИЧ и неизлечимые болезни убрали, то есть, в случае принятия законопроекта под статью можно будет попасть за заражения «особо опасной инфекционной болезнью». О каких именно инфекциях идет речь - неясно, но в теории к этому списку можно отнести и коронавирус.

При этом предлагается усилить отвественность за заражения. Сейчас предусмотрен арест на срок до трех месяцев или срок на 3-5 лет. В новом проекте прописали лишение свободы от 3 до 8 лет, а, если виновник заразит двух или больше лиц или несовершеннолетних - ему будет светить срок от 5 до 10 лет.

Запуск Бюро экономической безопасности

Мы уже писали о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) - соответствующий закон не так давно принял парламент. БЭБ станет новой структурой, которая должна заменить отдел "К" СБУ и налоговую полицию, и будет бороться с экономическими преступлениями. Причем, Бюро наделят весьма широкими полномочиями.

Согласно постановлению Кабмина, БЭБ дополнит список центральных органов исполнительной власти, а координировать его работу будет правительство.

Вместе с тем, ни кадровый состав, ни финансирование новой структуры в постановлении Кабмина не прописано. По этому постановлению Кабмин еще взял время на доработку, поэтому итоговый вариант может измениться.

Секретные зарплаты разведчиков

Зарплаты разведчиков засекретят. Согласно новому постановлению Кабмина, данные о зарплатах работников разведслужбы и уплаты с них ЕСВ будут храниться в самом ведомстве, и передаваться в Пенсионный фонд только после отставки или выхода на пенсию разведчиков. Как указано в пояснительной записке, это делается с целью защиты работников разведслужбы - чтобы их не могли вычислить. То есть, тем самым власти фактически признают, что базы данных в Украине - "дырявые" и гарантий конфиденциальности персональной информации по-сути нет.

Миллионы на метеорологию

Украинскую гидрометеорологическую службу собираются модернизировать. Соответствующее постановление принял Кабмин. Как указано в пояснительной записке, на сегодняшний день оборудование устарело - его устанавливали еще 25-40 лет назад. В итоге уровень покрытия территории страны радиолокационными наблюдениями составляет всего 15%. С 2006 по 2015 годы средства на обновления оборудования вообще не выделялись, а в последние годы финансирование было недостаточным, скажем, в 2017 году - на уровне 7,5% от потребности. Средств, предусмотренных в бюджете на этот год, хватит разве что на поддержание работы Госметеослужбы.

На 2022-2024 годы утвердили целевую программу с финансированием 78-116 млн гривен в год. За эти средства планируется закупать новое оборудование и модернизировать уже имеющееся.

Дотации на пчел и коров

Кабмин расширил перечень сельхозпроизводителей, имеющих право на бюджетные дотации. В список, внесли, в частности, пчеловодов, а также селян, которые разводят коз. Будут частичные компенсации на закупку племенного скота, строительство ферм, зернохранилищ и дотации за прирост поголовья скота.

Впрочем, господдержку слодно назвать очень щедрой. Скажем, пчеловоды, которые содержат от 10 до 300 пчелиных семей, смогут получить по 200 гривен на каждую (то есть, всего - от 2 тысяч до 60 тысяч гривен). На закупку племенного крупного рогатого скота государство согласно выделять по 50,4 тысячи гривен, на свиней - по 16 тысяч, на овец и коз - по 17,6 тысяч из расчета на одну голову скота.

По частичной компенсации строительства ферм и зернохранилищ дотации более существенные - до 50-70% от стоимости (70% - для сельхозкооперативов).

Инфекционная лаборатория

В Украине создадут лабораторию для работы с инфекционными материалами. Речь идет о лаборатории класса высокой инфекционной защиты уровня не ниже BSL-3. Объектов подобного типа в Украине на сегодняшний день попросту нет. Новую лабораторию планируют создать на базе Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Наличие такой лаборатории позволит работать с инфекционными материалами, и, в том числе, проводить исследования по разработке вакцин.

Резерв донорской крови

Правительство с подачи Минздрава приняло постановление об обеспечении запасов препаратов крови. Прописаны необходимые объемы для каждой области. Скажем, для Винницкой нужно обеспечить не менее 13,9 тысяч доз консервированной донорской крови, для Днепропетровской - 37,5 тысяч, для Киевской - 18 тысяч и т.д.

Также прописаны нормы по препаратам крови: антиглобулинам, иммуноглобулинам, альбумину и т.д.

Резервы нужны для различных чрезвычайных ситуаций, в том числе, для экстренных операций пострадавших в авариях, военнослужащих и т.д.

Непонятно только, как будут создаваться эти резервы, ведь сейчас в Украине - дефицит донорской крови и препаратов из нее. Украинцы, чьи родственники нуждаются в переливании, вынуждены сами искать доноров и платить за это немалые деньги. Существующая же система заготовки крови вряд ли позволит существенно активизировать донорское движение.

Санкциям дали ход

Кабмин утвердил план выполнения решения СНБО от 15 апреля этого года о введении санкций в отношении ко "второй порции" контрабандистов и подконтрольных им компаний и последующего на ним соответствующего указа президента.

Напомним, во втором санкционном списке контрабандистов перечислены, в частности, фамилии Араика Амирханяна, Сеяра Куршутова, Александра Черепинского, Эдуарда Кукобы, Олега Доронина, Тиграна Мелконяна, Владимира Полуситка, Дениса Аминева, Сергея Сердюка, Михаила Грибанова, Андрея Попова, Олега Богданова, Юрия Дворака, а также 95 компаний.

В плане Кабмина прописано, что введение санкций будет обеспечиваться СБУ. Нацкомсвязи, Нацкомфинуслуг, Нацбанком. По результатам аппарату Совбеза, ОП и Кабмину будет предоставлен отчет (ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным).