Депутат Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Влад Батрынча заявил, что похищение экс-судьи Чауса стало подарком президента Молдовы Майи Санду своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Об этом пишет "Комсомольская правда".

По словам политика, тема похищения обсуждалась по телефону главами государств или их представителями еще до события. Таким образом молдавская сторона "сделала подарок" Зеленскому.

"Процедура была совсем не официальной. Была телефонная договоренность. Президент Зеленский или его представитель обсудили с Санду или с кем-то из ее советников и договорились.

Так пришли к тому, что человека вывезли в багажнике из страны. Участники с молдавской стороны сделали подарок Зеленскому. Это очевидное нарушение законов, включая и международные. Власти Украины провели спецоперацию на территории иностранного государства без координации с ведомствами соответствующей страны. Считаем достаточно аргументированным утверждение, что Майя Санду оказала услугу Зеленскому", - заявил депутат.

Напомним, Николай Чаус, которого НАБУ подозревает в получении взятки, скрывался в Молдове с 2016 года. По словам экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать в Молдову ему помогли люди из близкого окружения Петра Порошенко. 3 апреля стало известно о похищении Чауса.

В МВД Молдовы выдвинули предположение, что экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Кроме того, была обнародована информация о том, что похитить в Молдове судью Чауса могли сотрудники украинских спецслужб. Однако украинская разведка опровергла свое участие в похищении.

Также "Страна" сообщала, что 9 мая в Кишиневе задержали подозреваемого в похищении бывшего судьи.