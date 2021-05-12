На День Победы, 9 мая, полиция открыла почти 20 уголовных дел по фактам распространения запрещенной коммунистической и нацистской символики.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Только за 9 мая мы составили 22 админпротокола и начали 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов. Национальная полиция справилась с поставленными задачами. Готовимся к летнему курортному сезону", - сказал он.

По словам начальника полиции, правоохранители "не дали разгуляться нарушителям" во время праздников в Одессе, на Закарпатье, а также в Запорожской, Львовской и Луганской областях.

"Личный состав действовал очень четко, не позволил ситуации выйти из-под контроля и этим людям, которые пытались создать провокацию, эту "картинку" для наших врагов, (также не позволил это сделать)", - добавил Клименко.

По завершении мероприятий к 9 Мая полиция отчиталась об открытии 13 уголовных производств по фактам нарушений во время празднования.

Напомним, недавно полиция возбудила уголовное дело на 45-летнего жителя Одессы за использование коммунистической символики на День победы. Также мы писали о том, как в Киеве 16-летний радикал показал нацистское приветствие ветерану, который проходил мимо в форме и орденах. За это на нарушителя составили админпротокол.