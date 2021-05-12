Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Ужгороде сотрудника Государственной фискальной службы (ГФС) Закарпатья и его помощника на взятке в 180 000 гривен.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале в среду, 12 мая.

"Задержанные: налоговик Михаил Лабик (отец прокурора Михаила Лабик) главного управления ГФС Закарпатья и его помощник". Задержанные были на сером кроссовере Skoda с номерами АО2622СЕ", - пишет журналист.

Напомним, ранее в Государственном бюро расследований сообщали о задержании за получением части взятки руководителя главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы. Имя задержанного не раскрыли.

Также рассказывали, ГБР задержало на взятке начальника Управления лесного и охотничьего хозяйства. Он может сесть с тюрьму на десять лет.

Кроме того, мы сообщали, что в Харькове задержали одного из служащих киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов гражданскому лицу. При обыске дома у задержанного были обнаружены и изъяты 3,5 тысячи патронов, автомат АКС-74 и 2 гранаты, внешне похожие на боевые.