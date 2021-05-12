Из-за приватизации "Мотор Сичи" в 1993 году экс-главе Фонда государственного имущества (ФГИ) Владимиру Прядко предъявили подозрение в халатности. Однако Печерский суд Киева освободил его от уголовной ответственности в связи с окончанием срока давности.

Об этом говорится в решении суда.

В 1991 году Виктор Прядко стал первым в истории независимой Украины главой ФГИ. На должности он находился до августа 1994 года. Летом 1993 Прядко разрешил приватизацию ранее государственного завода "Моторостроитель" в Запорожье, который потом переименовали в "Мотор Сич".

В 2021 году началось следствие, по версии которого при приватизации завода допустили ряд незаконных действий. В частности, Прядко на месяц затянул со сроками формирования комиссии по приватизации и незаконно назначил представителем ФГИ в инвентаризационной комиссии гендиректора "Мотор Сичи". Также следствие пришло к выводу, что и сама инвентаризация завода была проведена с рядом нарушений и занижением стоимости активов.

"Заключением от 16.03.2021 специалистов Государственной аудиторской службы установлено нарушение предприватизационного и приватизационного процесса ГП "Мотор Сич" через минимизацию стоимости приватизации государственного имущества, занижения размера уставного фонда более чем 30 раз, чем государству нанесен ущерб (вред) в размере не менее, чем на суму 18 372 587 857 гривен", - говорится в решении суда.

Однако срок привлечения к ответственности за данное преступление - пять лет, а с тех прошло уже 27 лет и срок истек. Исходя из этого, Печерский суд рассмотрел ходатайство об освобождении 73-летнего Владимира Прядко от уголовной ответственности. При этом сам он не признал своей вины, но поддержал ходатайство, мотивировав это своим возрастом и состоянием здоровья. Суд освободил его от уголовной ответственности и закрыл дело.

Напомним, в марте 2021 года суд арестовал 100% акций "Мотор Сичи" и передал их в АРМА.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему "слуги народа" захотели национализировать "Мотор Сич".