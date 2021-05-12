В Ирландии Университет Дублина обвинил украинское и грузинское посольства в попытке влиять на содержание курса по Кавказу после того, как ректор университета получил совместное письмо от посольств Украины и Грузии в котором указывается, что университетский курс "Россия и пост-советское пространство" в университете "способствует распространению дезинформации и нарративов российской пропаганды".

Об этом говорится в материале телерадиокомпании Ирландии RTE.

Дублинский городской университет заявляет, что он "удивлен" жалобой посольств Грузии и Украины в Ирландии на преподавание в университете курса геополитики Кавказа и Украины.

Как сообщается, в апреле посольства двух стран направили совместное письмо президенту DCU (Дублинский городской университет), профессору Дэйру Кио, а 8 апреля письма разослали ряду высокопоставленных ученых DCU и высокопоставленному сотруднику Департамента иностранных дел в Дублине.

В письме утверждалось, что курс распространяет "дезинформацию и российские пропагандистские нарративы". В университете такое обвинение категорически отвергли, указывая, что подобная критика равносильна политическому вмешательству и направлена ​​на подрыв основного демократического принципа академической свободы.

"Курс "Россия и постсоветское пространство" в Школе права и управления DCU ведет профессор Доннаха О Бичейн, всемирно признанный ученый, занимающийся политикой региона", - отмечается в публикации.

Письмо посольств Украины и Грузии появилось после того, как российский профессор и специалист по Кавказу Сергей Маркедонов прочитал лекцию по курсу Zoom из Москвы.

Президент DCU профессор Дайр Кеог ответил письмом в оба посольства 16 апреля:

"Академическая свобода является фундаментальным принципом, который применяется в DCU, как и во всех университетах Ирландии. Важно, чтобы в DCU мы полностью уважали и поддерживали этот принцип, который подкреплен законодательством и закреплен в уставе нашего университета. В соответствии с принципом академической свободы важно, чтобы юридический и правительственный факультет определял свою собственную учебную программу с учетом университетских стандартов обеспечения качества, правил и отзывов, предоставленных по содержанию своих курсов

Как вы знаете, профессор О Бичейн - уважаемый член академического персонала в DCU с отличной репутацией в своей области, как на международном уровне, так и в Ирландии. Что касается рассматриваемого модуля, я понимаю, что профессор О Бичейн пригласил гостей из разных слоев общества, чтобы познакомить студентов со своими точками зрения, способствовать лучшему пониманию различных конфликтов в европейском регионе и изучить перспективы на будущее.

К участию в модуле приглашены докладчики из Грузии и Украины, в том числе бывшие официальные лица. Это отражает обширное сотрудничество между DCU и Грузией и Украиной, которое мы надеемся будет развиваться при постоянной ценной поддержке со стороны вас и ваших коллег из посольства", - сообщил профессор Кио.

Говоря о программе RTE, профессор Джон Дойл, директор Института по разрешению международных конфликтов при DCU и один из ученых, которым были адресованы письма посольств, выразил удивление действиям дипломатов.

"Это абсолютно беспрецедентно на моем опыте. Я преподавал международные отношения более 25 лет в DCU. Мы рассказали обо всех основных геополитических конфликтах и ​​войнах за это время, не было ни одного подобного инцидента, когда не только написали президенту университета с просьбой осудить своего коллегу, но и направили письмо в Министерство иностранных дел, пытаясь сделать из этого какой-то дипломатический вопрос

У меня нет трудностей с посольствами, излагающими свои взгляды, и на самом деле я лично представил посла Грузии группе студентов, где ему разрешили без перерыва изложить грузинскую точку зрения нашему классу, а ученикам разрешили задавать ему вопросы", - сказал профессор Дойл.

Профессор Дойл сказал, что другой ученый представил украинскую позицию через неделю после того, как российский ученый прочитал свою лекцию Zoom из Москвы. Он сказал, что это отражает подход DCU к преподаванию и обучению, который заключается в представлении полного спектра взглядов для изучения.

"DCU входит в число 200 лучших университетов мира как по политике, так и по журналистике/коммуникациям, это единственный ирландский университет в обоих рейтингах. Вы не попадете в такие рейтинги, если вас воспринимают как университет, в котором вы преподаете одну точку зрения, какой бы ни была точка зрения лектора по данному вопросу. Вы должны знакомить людей со всеми сторонами. Мы делаем это, и мы поощряем наших студентов, и на самом деле мы вооружаем их навыками отличать факты от вымысла и ставить под сомнение противоречащие друг другу точки зрения".

Он сказал, что DCU имеет обширные контакты с Украиной и Грузией и хотел бы, чтобы это продолжалось.

Но он добавил, что, если бы жалобы были поданы министерствами иностранных дел Грузии или Украины, а не только посольствами в Ирландии, это могло бы иметь серьезные последствия для отношения обоих государств к академической свободе, признанной в Европейском союзе и в ЕС. финансируемые академические программы, в которых принимают участие обе страны.

"Я думаю, что поверенный в делах и посол ошибаются, если думают, что это обычное вмешательство. Они могли бы написать в Irish Times. Они могли пообщаться в DCU. Есть другие способы сделать это, но пытаться укзывать президенту университета, чтобы заставить изменить способ преподавания курса и то, какие вопросы студентам задавать - выходит далеко за рамки роли посла в демократическом обществе.

"Это письмо было беспрецедентным, и было неправильным, что они отправили его", - добавил профессор Дойл.

В материале приводится реакция украинского посольства на произошедшее:

"Мы хотели бы отметить, что наша переписка с DCU никогда не имела целью повлиять на наше хорошее и долгосрочное сотрудничество с университетом. Любые утверждения о наших намерениях посягнуть на академическую свободу являются эмоциональными и беспочвенными", - говорится в заявлении.

В письме говорилось, что и Украина, и Грузия подверглись российской агрессии.

"Что касается основного принципа изложения альтернативных взглядов, как официальные представители наших стран в Ирландии, в совместном письме посольств Украины и Грузии в DCU мы привели неопровержимые факты продолжающейся агрессии России против наших стран, которые признаны во всем мире и являются предметом большого количества резолюций международных организаций, а также судебных дел в международных трибуналах и судах

Посольство полностью разделяет европейские ценности и образовательные стандарты. Определенно, академическая свобода, альтернативные взгляды и точки зрения абсолютно необходимы для преподавания и обучения в академическом контексте", - говорится в заявлении.

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