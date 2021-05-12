В среду, 12 мая, председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, которому объявили о подозрении в государственной измене, явится в Генпрокуратуру и примет участие в следственных действиях.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на слова юристов Медведчука Камиля Кирпичева и Людмилы Чередниченко.

"Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к Генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений", - заявили адвокаты.

Напомним, 11 мая нардепам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене, покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму, кроме того Медведчука подозревают в создании организации "Проминь". При этом ни Медведчуку, ни Козаку еще не вручили подозрения.

"Страна" подробно анализировала перспективы дела против народных депутатов.

В свою очередь Медведчук расценил происходящее как политическую расправу за его принципиальную политическую позицию.