Компания ГП "Антонов" разрабатывает беспилотный авиационный комплекс "Горлица-1", который будет аналогом турецкого Bayraktar TB2.

Об этом рассказал директор по программам беспилотных авиационных комплексов и их модификаций ГП "Антонов" Николай Воробьев, видео обнародовано в YouTube.

Сейчас компания занята разработкой эскизного проекта, который будет представлен инвестору и потенциальным заказчикам. Далее выпустят чертежи и беспилотники для испытательных работ.

Оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "Горлица-1" был представлен в 2016 году и уже прошел начальный этап летных испытаний.

Комплекс состоит из четырех БПЛА, наземной станции управления, а также средств обеспечения старта и посадки летательных аппаратов, их транспортировки и ремонта. Он способен выполнять разведку в любое время суток и при любой погоде.

БПЛА "Горлица-2" практически полностью выполняет те же функции, что и турецкий аналог, за исключением одной - барражирование (режим полёта летательного аппарата - Ред.) составляет восемь часов. У турецкого беспилотника - 12 часов.

Он летает на высоте до 5 км, имеет тактический радиус действия до 150 км и дальность полета до 1 050 км. Его максимальная скорость - 230 км/ч, а полезная нагрузка - 50 км. Кроме того он может работать на высоте до 5 000 метров.

Напомним, беспилотники компании "Байрактар", по аналогу которой Украина разрабатывает свой летательный аппарат, сыграли значительную роль во время конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном в прошлом году. Многие военные эксперты считают, что турецкие боевые беспилотники внесли существенный вклад в победу Баку.

Также недавно мы сообщали, что Украина закупила "Байрактары" у Турции. После чего министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка с Украиной по продаже этих беспилотников не направлена против России. По его словам, Турецкая республика продает Киеву свои боевые БПЛА без предварительных условий.