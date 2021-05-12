В США более 120 генералов и адмиралов в отставке написали открытое письмо, в котором обвинили американского президента Джо Байдена и его администрацию в попытках управлять страной в обход Конгресса и предупредили об угрозе самому существованию американской нации.

Об этом сообщает Breitbart.

"Наша нация находится в глубокой опасности. Мы ведем борьбу за свое выживание в качестве конституционной республики, как никто другой с момента нашего основания в 1776 году. Конфликт происходит между сторонниками социализма и марксизма и сторонниками конституционной свободы", - сказано в письме.

Отставные генералы раскритиковали администрацию Байдена за "диктаторские действия" в обход Конгресса, имея в виду указы, отменяющие политику администрации Трампа. Также они констатировали усиление государственного контроля в онлайн-сфере, закрытие школ и предприятий, а также цензуру письменного и устного выражения точек зрения как прямые нападки на основные права американцев.

Кроме того, в письме говорится о том, что США должны восстановить пограничный контроль на южной границе и продолжить строительство стены.

Также военные в отставке назвали Китай "величайшей внешней угрозой для Америки" и раскритиковали администрацию Байдена за установление отношений сотрудничества с Коммунистической партией КНР.

"Мы должны ввести больше санкций и ограничений, чтобы помешать их цели мирового господства и защитить интересы Америки", - сказано в открытом письме.

Кроме того, утверждается, что вооруженные силы не должны использоваться в качестве "политических пешек" для защиты Капитолия от "несуществующей угрозы" и не должны принуждаться "принимать политически корректную политику".

Напомним, в конце апреля около двадцати отставных французских генералов также обратились с письмом к президенту страны Эммануэлю Макрону, правительству и парламенту с требованием не допустить гражданскую войну, которая, по их мнению, может наступить в условиях дальнейшей "исламизации" государства.

Также мы писали, что во Франции отставных генералов поддержали действующие военнослужащие.