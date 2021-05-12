Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия отводит войска от границы с Украиной, но делает это очень медленно.

Об этом Таран заявил на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду, 12 мая.

"По данным, которые я получил сегодня утром, Россия не спешит выполнять свои обещания по отведению войск от нашей границы. В частности, мы наблюдаем, по данным нашей разведки, информации, которую мы получаем от разведок наших западных партнеров, - Россия очень медленно отводит войска. Отводит - это так, но очень медленно и то, что они обещали до мая уже отвести войска, не отвечает действительности", - сказал Андрей Таран.

Напомним, о концентрации российских войск на границе с Украиной и в аннексированном Крыму стало известно в конце марта. Ситуация вызвала беспокойство не только у украинских властей, но и у ряда зарубежных стран и их лидеров.

Также мы сообщали, что 22 апреля Россия объявила об отводе войск от границ Украины. В Минобороны РФ сообщили о достижении всех поставленных целей.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, отведение войск от границ Украины, о котором заявляли в Минобороны РФ, коснулось только аннексированного Крыма. При этом, по его данным, в приграничных территориях остаются десятки тысяч российских военных и техники. Об этом же сообщают американские СМИ.