Жители неподконтрольной Украине части Донбасса смогут принять участие в выборах в Государственную думу России, которые пройдут в сентябре 2021 года. Для этого там планируют открыть избирательные участки.

Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" на своей странице в Facebook.

По их данным, вопросы организации российских выборов на Донбассе в понедельник, 10 мая, обсуждали участники мероприятия "Союз Добровольцев Донбасса" и партии "Единая Россия" в Ростове, подписав меморандум о сотрудничестве.

К голосованию хотят привлечь жителей неподконтрольных территорий Донбасса с российскими паспортами.

"Участники создания и продвижения НЗФ "ЛНР" и "ДНР" войдут в Госдуму РФ от разных политических сил практически всех, кто присутствует сейчас в Госдуме. Это точно - Александр Бородай, Захар Прилепин, Александр Казаков", - добавили правозащитники.

Кроме того, по их данным, уже летом 2021 года на Донбассе могут начать агитацию российских партий.

В настоящее время идет формирование агитационных штабов в ОРДЛО.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Напомним, в конце марта сообщалось, что жители временно неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, у которых есть российское гражданство, могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области, в том числе дистанционно.

Между тем, как писала "Страна", если для выборов в Госдуму РФ организуют непосредственно на неподконтрольной части Донбасса участки в каждом городе, то проголосовать смогут сотни тысяч людей.

"Страна" ранее подробно разбиралась, как в Донецке форсируют раздачу паспортов РФ и при чем тут выборы в Госдуму.