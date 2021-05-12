Россия может открыть на Донбассе участки для голосования на выборах в Госдуму
Жители неподконтрольной Украине части Донбасса смогут принять участие в выборах в Государственную думу России, которые пройдут в сентябре 2021 года. Для этого там планируют открыть избирательные участки.
Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" на своей странице в Facebook.
По их данным, вопросы организации российских выборов на Донбассе в понедельник, 10 мая, обсуждали участники мероприятия "Союз Добровольцев Донбасса" и партии "Единая Россия" в Ростове, подписав меморандум о сотрудничестве.
К голосованию хотят привлечь жителей неподконтрольных территорий Донбасса с российскими паспортами.
"Участники создания и продвижения НЗФ "ЛНР" и "ДНР" войдут в Госдуму РФ от разных политических сил практически всех, кто присутствует сейчас в Госдуме. Это точно - Александр Бородай, Захар Прилепин, Александр Казаков", - добавили правозащитники.
Кроме того, по их данным, уже летом 2021 года на Донбассе могут начать агитацию российских партий.
В настоящее время идет формирование агитационных штабов в ОРДЛО.
Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Напомним, в конце марта сообщалось, что жители временно неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, у которых есть российское гражданство, могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области, в том числе дистанционно.
Между тем, как писала "Страна", если для выборов в Госдуму РФ организуют непосредственно на неподконтрольной части Донбасса участки в каждом городе, то проголосовать смогут сотни тысяч людей.
"Страна" ранее подробно разбиралась, как в Донецке форсируют раздачу паспортов РФ и при чем тут выборы в Госдуму.