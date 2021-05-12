В Казани начались похороны 14-летних Ильзии Нагимуллиной и Амира Шайхутдинова.

Видео процессии публикует телеграм-канал Mash

Кроме них погибли еще пятеро детей и двое взрослых.

"Эти двое были двоюродными братом и сестрой, вместе ходили в один класс. Тот самый, в который вчера Ильназ Галявиев вошёл с дробовиком. Первыми, кого он убил, были Ильзия и Амир. Кроме них погибли ещё пятеро детей и двое взрослых. Пострадали 24 человека", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что сегодняшний день объявлен в Казани днем национального траура. К 175 школе, на которую было совершено напдение,с утра несут цветы.

В городах России люди устраивают импровизированные мемориалы, к которым несут цветы, свечи и детские игрушки.

Также с утра появились новые подробности о "казанском стрелке". В ходе обысков у нападавшего на школу нашли взрывчатку, религиозную литературу и медикаменты.

Вся информация о произошедшем в Казани - в специальном материале "Страны".