В Казани хоронят брата и сестру, которых первыми убил стрелок во время атаки на школу. Видео
В Казани начались похороны 14-летних Ильзии Нагимуллиной и Амира Шайхутдинова.
Видео процессии публикует телеграм-канал Mash
Кроме них погибли еще пятеро детей и двое взрослых.
"Эти двое были двоюродными братом и сестрой, вместе ходили в один класс. Тот самый, в который вчера Ильназ Галявиев вошёл с дробовиком. Первыми, кого он убил, были Ильзия и Амир. Кроме них погибли ещё пятеро детей и двое взрослых. Пострадали 24 человека", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" писала, что сегодняшний день объявлен в Казани днем национального траура. К 175 школе, на которую было совершено напдение,с утра несут цветы.
В городах России люди устраивают импровизированные мемориалы, к которым несут цветы, свечи и детские игрушки.
Также с утра появились новые подробности о "казанском стрелке". В ходе обысков у нападавшего на школу нашли взрывчатку, религиозную литературу и медикаменты.
Вся информация о произошедшем в Казани - в специальном материале "Страны".