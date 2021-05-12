В рамках мер, которые Россия предпринимает в ответ на американские санкции, Москва высылает пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Коммерсантъ".

Всего Россия объявила персонами нон грата десятерых американских дипломатов. Им предписано покинуть страну.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В их числе США приняли решение выслать десятерых работников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, поскольку по данным американских властей, в состав дипперсонала входят представители спецслужб РФ.

После этого в России решили ввести ответные меры. В их числе - полное прекращение деятельности в России американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам, а также высылка сотрудников дипломатических миссий США, прекращение найма дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран и закрытие въезда восьми действующим и бывшим американским чиновникам в Россию.