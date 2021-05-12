Действия учителей при стрельбе в казанской школе, которая произошла днем ранее, были правильными. Дети знали, как вести себя при чрезвычайной ситуации.

Об этом сказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, сообщает TACC в среду, 12 мая.

"Действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести. Важно отметить, что дети беспрекословно слушали учителей и выполняли все задачи, которые учителя перед ними ставили", - сказала она.

Также она добавила, что работники школы в Казани совершили героический поступок, некоторые учителя "закрыли амбразуру" (во время расстрела погибла молодая учительница, которая закрывала собой ученика - Ред.), защищая учеников.

В Минобразования региона заявили, что здание школы в Казани, где произошла кровавая стрельба, оснащено системами речевого оповещения, видеонаблюдения, тревожной кнопкой и металлодетекторами.

"Школа имела паспорт безопасности, который утверждается в начале учебного года, согласуется со всеми структурами, которые отвечают за данные направления. В этом паспорте прописываются действия сотрудников администрации, педагогического коллектива, детей, план эвакуации. В целом вся система сработала", - сказал министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин.

В свою очередь, власти Татарстана заявили, что вахтер в казанской школе выполнял функции охраны и "сказать, что охрана отсутствовала, мы не можем". Отметим, что на видео попало, как парень, который расстрелял учеников и взрослых, входит с дробовиком в гимназию и его при этом никто не остановил.

Напомним, 11 мая в результате стрельбы в школе № 175 Казани были убиты семь детей и двое взрослых. Пострадали 21 человек, в том числе 18 детей. Их госпитализировали в больницу, шесть детей в тяжелом, - в крайне тяжелом состоянии.

Стрелка, 19-летнего Ильназа Галявиева на месте задержали.