В среду, 12 мая, в Индии, где критическая ситуация с коронавирусом, установлен новый антирекорд - за прошедшие сутки скончалось 4 205 пациента с Covid-19.

Об этом сообщает Times of India со ссылкой на данные Минздрава страны.

За все время пандемии в Индии коронавирусом заразилось 23 340 938 миллиона человек (+348 421 за минувшие сутки), среди них скончалось 254 197 пациентов (+4 205 за сутки). Преодолели болезнь 19 382 642 жителей Индии (+355 338 за прошедшие сутки). На данный момент на лечении находятся 3 704 099 пациентов с COVID-19.

В течение последний суток прививки от коронавируса сделали 2 446 674 жителей Индии, таким образом общее число вакцинированных в стране достигло 175 235 991.

Напомним, в ближайшее время Украина предоставит Индии гуманитарную помощь, в свою очередь Украина будет одной из приоритетных страны для получения вакцины, как только Индия возобновит ее экспорт.

Также сообщалось, что дефицит вакцин в Индии может продлится до середины лета. Причиной его возникновение стало то, что власти страны не смогли подготовится к к новой масштабной волне коронавируса.