Утром во вторник, 11 мая, в польском селе Слодкув-Второй, расположенном недалеко от Люблина, произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб девятилетний мальчик из Украины.

Об этом сообщает местная полиция.

Инцидент произошел около 08:30. Трое граждан Украины, мужчина, женщина и 9-летний ребенок, ехали на автомобиле Seat в направлении Красника. За рулем легковушки находилась 63-летняя женщина, которая, по предварительной информации, задела боком своего авто грузовик Scania. В результате удара тяжелые травмы получил ребенок.

На место прибыл медицинский вертолет, но несмотря на попытки реанимации, спасти мальчика не удалось. Другие участники ДТП не получили серьезных травм. Также известно, что 63-летняя украинка и 56-летний водитель грузовика были трезвыми.

Напомним, в конце марта в Польше в аварию попал украинский автобус. В результате аварии один человек погиб, еще четверо получили травмы.

Также мы писали о том, что в начале марта около города Кашице в Польше произошла авария, в результате которой погибли шесть украинцев. Еще 15 были госпитализированы с различными травмами.