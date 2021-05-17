Неделя с 17 по 23 мая выдастся непростой. Она чревата ростом эмоционального напряжения, некоторыми конфликтами в семьях, выяснением отношений, не самыми хорошими сюрпризами и кардинальными изменениями в жизни, поэтому лучше отказаться от решения важных дел в эти дни. С 20 числа накал страстей постепенно стихнет, наступят спокойные размеренные будни.

В целом, неделя для большинства знаков зодиака будет насыщенной на разнообразные события. Предлагаем разобраться в самых важных переменах, которые ждут представителей Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе вам категорически противопоказано одиночество. Ваши оригинальные идеи будут достойно оценены коллегами. К тому же, вы можете целиком и полностью полагаться на свою интуицию. Также звезды советуют вам хоть иногда смотреть на мир глазами своих детей или партнера. Увидите, что многие проблемы рассосутся сами собой.

Телец (21.04 - 21.05)

Новая неделя подарит вам массу новых возможностей и позволит наконец-то взять бразды правления в собственные руки. Поделитесь с друзьями своими творческими замыслами, чтобы поскорее их воплотить в жизнь. Вам откроются некоторые тайны, которые позволят действовать более смело и решительно. Но если будете медлить, дверь в мир удачи может закрыться уже 22 мая. Этот день для вас неблагоприятный.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Проявите рвение и терпение на пути к цели. Энергию, которая вас переполняет, лучше направить на рабочие проекты. Постарайтесь точно спрогнозировать и рассчитать свои шаги. Тогда эта неделя станет подготовительной на пути к главным свершениям в вашей жизни. Возможно, в начале июня одинокие представители знака смогут обзавестись семьей и заключить брак.

Рак (22.06 - 22.07)

Вы будете сосредоточены на рабочих и финансовых вопросах, возможно придется обратиться в госучреждения или банк. Постарайтесь не попасться на удочку мошенников, внимательно читайте договора, используйте время, чтобы наладить дружеские взаимоотношения с коллегами, обсудите проекты с руководством. В общем, ловите вдохновение, чтобы многое успеть на этой неделе.

Лев (23.07 - 23.08)

С понедельника вы будете тотально заняты на работе. Не исключены командировки и сверхурочные проекты. Как бы там ни было, возможность карьерного роста не должна помешать хотя бы одному романтическому вечеру с любимым человеком. Можете устроить для себя незапланированный праздник 18 мая вечером. Этот день будет благоприятным. Насладитесь спокойствием и безмятежностью, ведь вы полностью можете рассчитывать на поддержку семьи и близких.

Дева (24.08 - 23.09)

Ваши амбициозные идеи получат поддержку со стороны коллег, вы сможете неплохо продвинуться по службе и укрепить авторитет. В четверг важно избегать эмоциональных потрясений и необоснованных финансовых трат. Одиноким Девам доставит удовольствие помечтать о летнем отпуске и запланировать прекрасное время, которое можно провести с родными.

Весы (24.09 - 23.10)

Неделя будет наполнена полезными знакомствами и заключением важных договоров. В выходные лучше взять тайм-аут. Общение с детьми принесет удовольствие и заряд сил. А лучше всего вы будете чувствовать себя в кругу семьи или близкого человека. Самое удачное время выпадает на 19 и 22 мая.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Не спешите принимать решения. Позвольте им созреть в течение этой недели. Семейным Скорпионам не помешает добавить сюрпризов и романтики во взаимоотношения со второй половинкой. Звезды советуют вам сходить в театр. Выберите скандальные премьеры на тему гендерного неравенства и вместе с любимым человеком проанализируете важные вопросы дома.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вы найдете решение, как улучшить финансовое положение. Некоторые представители знака могут всерьез задуматься, не податься ли подальше от городской суеты. Чтобы увидеть новые пути к цели, используйте нестандартный взгляд на вещи, к проблемам относитесь как к приключениям и мыслите позитивно. Совсем скоро все наладится.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе вы сможете все делать легко и быстро, у вас появится желание развиваться, попробовать свои силы в новом деле. Дерзайте, но не оставляйте без внимания текущие дела. Не исключено, что новые знакомства перерастут в приятельские отношения, а поддержка единомышленников принесет вам удачу и успех.

Водолей (21.01 - 20.02)

Займитесь планированием, чтобы продвинуться в делах. Не форсируйте события ни на работе, ни в личной жизни. От вас потребуется терпение и понимание. Позвольте всему идти своим чередом. Не исключено, что семейным Водолеям придется взять на себя обязанности основного добытчика в семье и стать опорой своему любимому человеку. Проявите душевную щедрость к людям на этой неделе.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В вашей жизни как раз складываются обстоятельства, позволяющие расширить ваш круг обязанностей и рассчитывать на дополнительный источник заработка. Однако сейчас вы находитесь не в форме и можете ощущать дефицит сил и энергии. Подумайте над тем, чтобы отдохнуть и позаботиться о своем здоровье. Не мучьтесь беспокойством о завтрашнем дне, все наладится.