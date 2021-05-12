Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" сообщил, что Юлия Мендель продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря президента, и замена ей пока ещё не найдена.

"Я уже предварительно говорил о том, что Юлия Мендель продолжит выполнять обязанности пресс-секретаря президента в течение двух недель. Возможно, ещё какое-то время займёт процесс передачи дел. Очевидно, что этот "условный" период ещё не закончился. Плюс - были длинные выходные, что также несколько удлиняет период перехода и самой Юлии, и нового человека на иные функционалы", - сказал Подоляк.

Он уточнил, что в любом случае Юлия Мендель остаётся в команде и сосредоточится на вопросах оперативного и профессионального взаимодействия с иностранными СМИ.

"Для Украины - это, вне всяких сомнений, важнейшее направление...

Отдельно ещё раз подчеркну, что функционал пресс-секретаря президента будет несколько пересмотрен и станет строже – обязательные комментарии от имени президента, корректная работа с журналистами в выездных пулах, ситуационные и офисные брифинги. Время и скорость развития публичных коммуникаций требует от нас постоянных корректив и я не сомневаюсь, что качество работы и Юлии, и нового пресс-секретаря станет выше", - добавил советник главы ОП.

По его словам, выбор кандидатур на позицию пресс-секретаря президента проходит прямо сейчас.

"Есть много соответствующих требований к профессиональным навыкам. Сам отбор чуть затруднён из-за карантинных ограничений. Поэтому все процессы могут идти не так быстро, как хотелось бы. Но в самое ближайшее время результаты отбора будут финализированы", - уточнил Михаил Подоляк.

Напомним, на должность пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель назначили летом 2019 года. В апреле 2021 года она написала заявление на увольнение. Однако Юлия Мендель не уходит из Офиса президента - она займет должность советника президента по вопросам коммуникации с иностранными СМИ.

"Страна" подробно разбиралась, почему Мендель решила уволиться и кто может ее заменить.