В крупных российских городах создали импровизированные мемориалы, куда несут цветы, игрушки и свечи в знак скорби о жертвах казанской трагедии.

Соответствующие кадры публикует "РИА Новости" в среду, 12 мая.

На фотографиях запечатлены такие российские города как Ростов-на-Дону, Якутск, Екатеринбург, Керчь, Владивосток, Сочи. Они скорбят вместе с Казанью. Сотни людей приходят к мемориалам вместе с семьями и приносят гвоздики, свечи и мягкие игрушки.

Напомним, утром 11 мая в Казани вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе №175. В результате погибли девять человек. Среди них молодая учительница, которая закрывала собой ученика, семеро школьников и сотрудница заведения. Мы публиковали полный список погибших.

Накануне у школы в Казани образовался стихийный мемориал. Жители города стали нести к зданию школы цветы и детские игрушки. Также на ограде появился самодельный плакат, адресованный террористу.

Похороны погибших при стрельбе в казанской школе пройдут в среду, 12 мая. Траурные церемонии будут сопровождать психологи.