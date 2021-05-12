В Украине разрабатывают три вакцины от коронавируса. Одна из них разрабатывается по технологии, схожей с той, которую использует американская Moderna.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Украинский фонд исследований профинансировал за конкурсной основе разработку двух вакцин, еще одной исследователи занимаются за счет частных инвесторов.

В рамках разработки первой из них Институт биологии клетки во Львове выращивает белок COVID-2019 в искусственных условиях на дрожжах. Затем его очищают в биореакторе. Проектом руководит академик Андрей Сибирный.

Второй вакциной занимается Институт биохимии им. Палладина в Киеве. Исследования ведутся в двух направлениях - по схожей технологии искусственного выращивания ослабленного белка коронавируса и по технологии разработки мРНК-вакцин (как Moderna). Исследования проводятся под руководством академика Сергея Комиссаренко.

Третья вакцина разрабатывается за счет частных инвесторов, ею занимается украинская ЧАО "Диапроф Мед" с американскими корнями. В разработке участвует эпидемиолог Михаил Фаворов. Компания заявляет, что ученые уже добились нейтрализации вируса на уровне клетки.

Государственное финансирование этого проекта, по словам Ляшко, возможно, но лишь после его научного обсуждения и при наличии фармзавода, который будет готов эту вакцину выпускать.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в Украине производить вакцину от коронавируса начнут "года через полтора".

Также мы писали о том, что в очередь на вакцинацию в Украине стали 600 тысяч человек.