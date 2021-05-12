В Крыму правоохранители задержали мужчину, который написал в соцсетях о том, что собирается взорвать лицей. Сделать он это хотел для того, чтобы проверить работу спецслужб.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в правоохранительных органах.

"В Красногвардейском районе задержан мужчина, который, по информации правоохранительных органов, разместил в социальной сети сообщение о том, что хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей", - сообщил источник.

Напомним, 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в своей бывшей школе, которую он окончил четыре года назад, в результате погибли люди. Первым стрелок убил охранника, после напал на учительницу, а затем в коридоре расстрелял учеников. При этом в день трагедии парень написал в своем Тelegram-канале сообщение о том, что намерен "убить огромное количество биомусора", а сам застрелиться.

Также "Страна" сообщала, что в столице Афганистана Кабуле произошли взрывы возле школы для девочек, в результате погибли 58 человек и около 150 получили ранения.