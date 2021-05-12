В США в возрасте 106 лет умер актер, режиссер и продюсер Норман Ллойд. Он начал свою карьеру еще в 1923 году и считался самым пожилым из действующих актеров планеты.

Об этом в Twitter сообщает TCM.

Ллойд умер 11 мая в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти не уточняется. Актер до последних дней работал, принимая участие в составах жюри разнообразных конкурсов, в фестивалях и шоу.

Норман Ллойд (настоящая фамилия Перлмуттер) родился в 1914 году в Нью-Джерси. За время своей карьеры он исполнил роли приблизительно в 70 кинолентах: "Диверсант" и "Завороженный" Хичкока, "Южанин", "Прогулка под солнцем", "Господство террора", "Огни рампы", "Ночная галерея", "Коджак", "Челюсти Сатаны", "Общество мертвых поэтов", четвертый "Амитивилль", "Звездный путь: Следующее поколение", "Американская семейка".

Также он работал как режиссер и продюсер. В 1970 году Ллойд даже был номинирован как продюсер на телевизионную премию "Эмми" за сериал "Суть дела".

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