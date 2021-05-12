Вечером во вторник, 11 мая, в Ивано-Франковске взорвался автомобиль BMW Х5. По данным правоохранителей, его расстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Об этом сообщат пресс-служба Национальной полиции региона на своей странице в Facebook в среду, 12 мая.

О взрыве машины на улице Галицкая полиция получила сообщение днем ранее около 23:25. После этого на место сразу прибыли патрульные, следователи, оперативники и взрывотехники.

По предварительно информации, в BMW стрелял неизвестный со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская из предмета, по типу действия похожего на ручной противотанковый гранатомет.

Взрывом повреждены салон автомобиля, передние и задние двери с левой стороны, лобовое стекло.

В полиции добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Следователи начали уголовные производства по ч.2, ст.194, ч.1, ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как ранее мы рассказывали, как в Киеве пожилой водитель Mercedes после замечания расстрелял BMW из револьвера.

Также сообщали, что в Кривом Роге копы устроили погоню со стрельбой за "Москвичом", который протаранил их авто.