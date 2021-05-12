Взрыв практически полностью уничтожил автомобиль. Фото: facebook.com/frankivsk.police

Вечером во вторник, 11 мая, в Ивано-Франковске взорвался автомобиль BMW Х5. По данным правоохранителей, его расстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Об этом сообщат пресс-служба Национальной полиции региона на своей странице в Facebook в среду, 12 мая.

О взрыве машины на улице Галицкая полиция получила сообщение днем ранее около 23:25. После этого на место сразу прибыли патрульные, следователи, оперативники и взрывотехники.

По предварительно информации, в BMW стрелял неизвестный со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская из предмета, по типу действия похожего на ручной противотанковый гранатомет.

Взрывом повреждены салон автомобиля, передние и задние двери с левой стороны, лобовое стекло.

В полиции добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Следователи начали уголовные производства по ч.2, ст.194, ч.1, ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Ивано-Франковске расстреляли автомобиль BMW Х5, он взорвался

В Ивано-Франковске расстреляли автомобиль BMW Х5, он взорвался

В Ивано-Франковске расстреляли автомобиль BMW Х5, он взорвался

В Ивано-Франковске расстреляли автомобиль BMW Х5, он взорвался

В Ивано-Франковске расстреляли автомобиль BMW Х5, он взорвался

Напомним, как ранее мы рассказывали, как в Киеве пожилой водитель Mercedes после замечания расстрелял BMW из револьвера.

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