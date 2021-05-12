Похороны погибших при стрельбе в казанской школе семерых детей, учительницы и сотрудницы учебного заведения, пройдут в среду, 12 мая.

Об этом со ссылкой на источник во властных структурах региона сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, траурные церемонии будут сопровождать психологи.

Напомним, во вторник в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. Его задержали, и правоохранителям он заявил, что является богом. Известно также, что его семья была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было.

В результате стрельбы погибли девять человек. Среди них молодая учительница, которая закрывала собой ученика, семеро школьников и сотрудница заведения.

У школы, где 19-летний парень расстрелял учеников и учителей, накануне образовался стихийный мемориал. Также жители Казани стали нести к зданию школы цветы и детские игрушки. 12 мая в Казани объявлен траур после чудовищной трагедии.

Ранее "Страна" приводила слова матери террориста. Женщина призналась, что никак не смогла повлиять на решение сына купить оружие, из которого он впоследствии расстрелял людей. Также она сказала, что ничего не знала о подготовке нападения на школу.