"Госизмена" Медведчука

Политическая новость дня в Украине: объявление о подозрении в госизмене народным депутатам от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, сопровождавшееся обысками в офисах и домах подозреваемых. То, что происходило вчера, выглядело уже не как элемент политической борьбы, а как охота на оппозиционеров. Хотя понятно, что политические причины - не единственные в этой истории.

Поводом для возобновления и усиления репрессий против Медведчука и его соратника, вполне вероятно, стало празднование Дня Победы, которое еще раз показало власти, что в Украине существует реальное массовое движение, не укладывающееся в прокрустово ложе идеологических концепций Института нацпамяти. 9 мая еще раз подтвердило, что ОПЗЖ, в отличие от многих партий (включая "Слугу народа"), - действительно общенациональная партия с крепким ядром и широкой базой влияния. И в этом контексте не случайно, что атака на Медведчука как одного из лидеров этой партии началась именно после Дня Победы.

Однако можно не сомневаться в том, что запланирована она была раньше. Вообще, говоря о преследовании Медведчука, стоит вспомнить о том, что впервые крайне резко об этом политике Зеленский высказался еще в первые месяцы своего правления. Есть ли тут какой-то личный момент или таково видение нынешним президентом главной опасности для себя - сказать сложно. Но факт остается фактом: с тех пор, как Зеленский решился на действия за рамками законности (то есть с ноября, когда началась незаконная атака на Конституционный суд), Медведчук стал главной фигурой для преследования со стороны президента. И в этой атаке, похоже, Зеленский готов зайти далеко.

В этом есть и значительный политтехнологический элемент, рассчитанный на определенный электорат: ведь президент атакует не просто оппозиционного политика, а "кума Путина", что вполне укладывается в тезис о войне с Россией.

Но, судя по всему, дело не только в этом. Базисом любых политических решений всегда является экономика. И потому не исключено, что атака на Медведчука - это просто еще одна попытка передела большого бизнеса, которая должна ввести в ряды олигархов самого Зеленского.

Проблема в том, что конкуренты (то есть олигархи) тоже все это понимают. И у них тоже один путь - война с властью, которая иногда заканчивается Майданами. И эта война, похоже, уже не за горами.

Прощание с НАТО. Эпизод третий

Очередная эпопея "влюбленности" Украины в НАТО подходит к концу. Вчера Владимир Зеленский заявил, что ждет "мощного сигнала" от предстоящего в июне саммита Североатлантического альянса. И вчера же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что на июньском саммите Украина не получит плана действий по получению членства в НАТО.

Это третья серия сериала "Украина идет в НАТО". Первая была в 2008-м, когда Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк втайне подали заявку на ПДЧ, но получили от ворот поворот на Бухарестском саммите. Вторая - в 2018-м, когда Петр Порошенко задумывал сделать евроатлантический курс своей главной предвыборной фишкой, но взаимности от Запада не добился. Теперь по этому сценарию прошелся и Зеленский - с тем же самым результатом.

Учитывая тот факт, что НАТО даже на устном уровне подобные заявки ежегодно не рассматривает, можно смело утверждать, что на евроатлантической перспективе поставлен крест на весь оставшийся срок президентства Владимира Зеленского. И фигурировать она не будет ни как политтехнологическая, ни как электоральная тема даже на выборах 2024 года.

Впрочем, нельзя сказать, что это станет большой потерей для нынешнего главы государства. В 2019-м он открещивался от темы НАТО - и его рейтинги были куда выше нынешних. А потому можно сделать вывод, что его краткосрочное заигрывание с Альянсом образца весны 2021 года было скорее политтехнологической ошибкой, чем реальной политической потребностью. И потому будет вполне логично, если эта ошибка больше не повторится.

Витренко против Запада?

Неординарное заявление сделал вчера и. о. главы "Нафтогаза" Юрий Витренко: он заявил, что уволенный недавно состав наблюдательного совета компании был некомпетентным.

Витренко не был голословным: он объяснил, что в составе набсовета не оказалось ни одного специалиста по добыче нефти и газа, а также ни одного юриста, специализировавшегося на украинском антимонопольном законодательстве. И потому этот совет признавал успешной работу компании, которая третий год несет убытки.

Собственно, придраться в этом заявлении не к чему: диагноз поставлен достаточно четко, хотя и не является исчерпывающим. Вопрос только в том, почему и зачем Витренко сделал это заявление.

Очевидно, что оно направлено в целом против той системы формирования набсоветов государственных компаний, которую навязал Украине Запад. При которой наблюдательные советы комплектуются не профессионалами, а агентами влияния самого Запада, обеспечивающими нужную стратегическую линию.

И в то же время, как уже известно, Запад проявил большую заинтересованность в формировании нового руководства "Нафтогаза" - вплоть до того, что ради решения данного вопроса в Киев приезжал целый госсекретарь США.

Почему Витренко так говорит? Логика подсказывает только один ответ: Витренко знает, что в вопросе "Нафтогаза" Зеленский готов пойти наперекор американцам, и озвучивает линию, согласованную на Банковой.

Если это так, то нас ждет весьма интересная битва за НАК и вообще интересное противостояние украинской власти с Западом.

Полное окружение: зачем глава СБУ записал Беларусь и Венгрию во враги?

Пока глава "Нафтогаза" радовал откровенностью, глава СБУ поражал непрофессионализмом с точки зрения государственного мышления. Вчера Иван Баканов заявил, что Украина рассматривает Беларусь как потенциального союзника России в случае нападения на нашу страну.

Как можно было такое вообще сказать, совершенно непонятно. Если руководство страны считает, что война с Россией реальна (а в ней шансы даже в ситуации один на один практически нулевые), то оно должно прилагать все силы, чтобы союзники в этой войне были у Киева, а не у Москвы. Баканов же еще до потенциального конфликта объявляет Беларусь врагом Украины.

И это еще не все. По словам главы СБУ, потенциальная угроза существует даже на западных границах, где "Россия подпитывает националистические движения". Причем он привел конкретный пример - Венгрию, фактически записав и ее во враги.

Что же мы имеем в итоге? Если исходить из подсчетов самого Баканова, то практически все 100% украинской границы являются уязвимыми. Иначе говоря, в случае войны с Россией Украина на суше будет находиться в состоянии почти полного окружения: с одной стороны Россия, с другой - Приднестровье, с третьей и четвертой - назначенные главой СБУ врагами Белоруссия и Венгрия. При таких раскладах остается одно: сразу капитулировать.

Но даже если не рассматривать военную ситуацию, а послушать главу СБУ ушами политиков, то мы получаем ситуацию, в которой украинская власть двух своих соседей объявила врагами. Остается узнать, что по этому поводу думают отечественные дипломаты.

Теракт в Казани: какие выводы сделает Украина

Теракт в российской Казани стал главной новостью дня для постсоветского пространства - потому что подобные трагедии интернациональны и схожи если не во всем мире, то, по крайней мере, в странах одного региона. И уж точно они одинаково вызывают тревогу у граждан государств, которые еще сравнительно недавно были одной страной.

Убитые школьники, убитая учительница - результат психических отклонений у одного бывшего ученика, который ненавидел свою школу и возомнил себя богом.

Такое могло произойти в любой точке мира, но различия все-таки есть. Подобные новости нередко приходят из США, где разрешена относительно свободная торговля оружием и где население психологически готово к возможности подобных терактов.

Для жителей бывшего Советского Союза такие трагедии - шок. Родители, которые чувствовали себя абсолютно безопасно в школах СССР, не могут не переживать ничего, кроме ужаса, глядя на то, в какое время ходят в школы их дети.

И для Украины эта проблема даже актуальнее, чем для России, поскольку у нас на руках у населения с 2014 года скопилось огромное количество нелегального оружия, которое легко может оказаться в руках людей, подобных казанскому террористу.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко по горячим следам заявил, что у нас нет необходимости усиливать охрану школ. Хотя очевидно, что его заявление негативно восприняли сотни тысяч родителей, возможно, что чиновник прав: в голову каждому сумасшедшему не залезешь, и предупредить теракт усиленная охрана вряд ли сможет.

Однако МВД обязано сделать другое: провести зачистку страны от нелегального оружия. И провести ее нужно жестко, с максимальным наказанием для тех, кто такое оружие укрывает. Именно с этим сегодня нужно бороться, а не с красной звездочкой на пилотке.