В Ирландии разгорелся скандал, связанный с Украиной.

Посольство потребовало от Дублинского университета изменить программу обучения. Вуз в ответ заявил, что это беспрецедентное в его истории вмешательство в работу независимого образовательного учреждения.

Вместе с Украиной повлиять на университет попыталась Грузия. Обеим странам не понравилось содержимое курса по геополитике Кавказа и Украины.

Дипломаты прислали письма в университет и МИД Ирландии, в которых говорилось, что курс содержит "дезинформацию и российскую пропаганду". В Дублине это расценили, как попытку цензуры.

Разбирались в подробностях этой истории.

Письмо из посольства

Претензии у посольств возникли к курсу "Россия и постсоветское пространство", который при Дублинском городском университете (DCU) читает профессор Доннаха Ó Бахуэн (Donnacha Ó Beacháin).

В рамках этого курса лекции также читают приглашенные спикеры из Украины, Грузии, России. В конце марта лекцию по видеосвязи из Москвы провел специалист по Кавказу, научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.

Этот специалист по евроатлантической безопасности широко признан на Западе, он является приглашенным профессором ряда европейских экспертных организаций, а также постоянным колумнистом Forbes-Россия и аналитиком московского Центра Карнеги.

Также выступает как аналитик по проблемам безопасности Украины, Закавказья и других постсоветских регионов. Видимо, в этом амплуа он и читал лекцию в Дублинском университете.

Какие конкретно "крамольные" тезисы высказывал Маркедонов - неизвестно, его лекции на сайте вуза нет. Но там сохранились его выступления на темы Украины и Майдана в 2015 году.

То есть этот ученый давно сотрудничает с Дублинским городским университетом.

Как сообщила ирландская телерадиокомпания RTE, среди студентов, слушавших лекцию Маркедонова, был сотрудник посольства Грузии. После этого грузинское и украинское представительства направили главе университета письмо с претензиями. Копии письма получил также МИД Ирландии.

Письмо в Дублинском университете получили 8 апреля. Оно было подписано послом Грузии в Ирландии Георгием Зурабашвили и и.о. посла Украины Оленой Шалопут. Отрывок из него в Твиттере опубликовал профессор Донаха Ó Бахуэн.

В нем говорится, что посольства выражают обеспокоенность "по поводу дезинформации, распространяемой среди студентов известным российским пропагандистом из Института политического и военного анализа в Москве".

В посольствах заявили, "под видом академической свободы маскируется российская пропаганда". А представленная точка зрения на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии - это "промывание мозгов студентов и попытка оправдать незаконные действия".

"Российская пропаганда, которая обслуживает подрыв государственности, суверенитета и территориальной неприкосновенности независимых государств, не должна использоваться лекторами в уважаемом университете. Такие спекуляции могут привести к серьезным последствиям и должны быть немедленно осуждены и устранены в любом ответственном учреждении" - говорится в письме.

Правда, полный текст документа нигде не публиковался - в том числе нет его на сайтах посольств Украины и Грузии.

Отрывок из письма в Дублинский городской университет/twitter.com/DonnachaDCU

"Это абсолютно беспрецедентно". Как отреагировали в Ирландии

После получения письма в Дублинском городском университете заявили, что удивлены жалобой посольств Грузии и Украины.

Директор Института по разрешению международных конфликтов при DCU и один из ученых, которым были адресованы письма посольств, профессор Джон Дойл, назвал такое письмо беспрецедентным.

"Это абсолютно беспрецедентно в моем опыте. Я преподавал международные отношения более 25 лет. Мы рассказали обо всех основных геополитических конфликтах и ​​войнах за это время... не было ни одного инцидента, когда не только бы написали президенту университета с просьбой осудить своего коллегу, но и направили письмо в Министерство иностранных дел, пытаясь сделать из этого какой-то дипломатический вопрос", - прокомментировал ситуацию Дойл.

Он рассказал, что лично представил работника посольства Грузии группе студентов, где тому разрешили без перерыва изложить грузинскую точку зрения, а ученики задавали ему вопросы. Кроме того, через неделю после того, как российский профессор прочитал лекцию по Zoom из Москвы, другой академик представил украинскую позицию.

Также Джон Дойл рассказал, что, если бы жалобы были поданы МИДами Грузии или Украины, а не только посольствами в Ирландии, это могло бы иметь серьезные последствия для отношения обоих государств. По его словам, такая попытка вмешательства выходит далеко за рамки роли посла в демократическом обществе.

Глава университета, профессор Дайр Кио (Dáire Keogh) 16 апреля направил письма в оба посольства. В них он заявил, что такая критика равносильна политическому вмешательству и направлена на подрыв основного демократического принципа академической свободы.

"Академическая свобода является фундаментальным принципом, который применяется в DCU, как и во всех университетах Ирландии. Важно, чтобы в DCU мы полностью уважали и поддерживали этот принцип, который подкреплен законодательством и закреплен в уставе нашего университета. В соответствии с принципом академической свободы важно, чтобы факультеты определял свою собственную учебную программу с учетом университетских стандартов" - написал профессор.

Он добавил, что у профессора Ó Бахуэна отличная репутация в своей области, как на международном уровне, так и в Ирландии. Что касается рассматриваемого модуля, то профессор пригласил разных гостей со своими точками зрения, чтобы способствовать лучшему пониманию различных конфликтов в европейском регионе.

В Дублинском университет отметили, что к участию в модуле были приглашены и докладчики из Грузии и Украины.

Письмо в университет вызвало возмущение и среди ирландских политиков.

"Независимо от того, насколько сильна компания или страна, наше правительство должно защищать академическую свободу наших университетов... Академическая свобода - краеугольный камень нашей системы высшего образования и исследований. Недавние нападки на ученых показывают важность защиты этого принципа правительством", - заявил сенатор Малкольм Бирн.

Ответ украинских и грузинских дипломатов

После разгоревшегося скандала посольство Украины распространило заявление для программы "This Week". В нем говорится, что письмо нельзя расценивать, как попытку цензуры.

"Любые обвинения в намерениях посягнуть на академическую свободу являются эмоциональными и беспочвенными" - ответили украинские дипломаты. Они отметили, что не собирались ухудшать добрые отношения с университетом.

Также в ответном заявлении напомнили, что Украина, и Грузия подверглись российской агрессии и что об этих неопровержимых фактах и говорилось в письме.

"Посольство полностью разделяет европейские ценности и образовательные стандарты. Определенно, академическая свобода, альтернативные взгляды и точки зрения абсолютно необходимы для преподавания и обучения в академическом контексте" - сообщили в украинском посольстве.

В Посольстве Грузии в Ирландии заявили, что лишь хотели содействовать тому, чтобы исследователи и студенты получили объективную картину российско-грузинского конфликта и гибридной войны в Восточной Европе.

Посол Георгий Зурабашвили прокомментировал изданию "Civil Georgia", что посольство узнало, что в рамках модуля о Грузии студентам была предоставлена "односторонняя, насыщенная российским нарративом дезинформация об оккупированных территориях Грузии", которую читал приглашенный профессор, руководитель российского Военно-аналитического центра. После этого посольства двух стран написали президенту университета письмо, в котором выразили недовольство "российской пропагандой" и предоставили "достоверные факты".

При этом по словам посла, "в письме четко подчеркивается, что посольство уважает автономию университета и никоим образом не ставит своей целью вмешательство в учебный процесс или каким-либо образом ограничивать академическую свободу".

Хотя по факту, конечно, обе страны попытались "закошмарить" иностранный вуз, который пригласил неудобного для них спикера.

И если украинские власти позволяют себе осуществлять давление на ученых на Западе, то можно себе представить, что происходит внутри страны.

Реакция соцсетей

В Сети начали комментировать новый посольский скандал.

"Глупые ирландцы. Не знают, как эффективно может работать государственная цензура в области академических исследований и образования. У нас традиции со времён СССР в этой сфере", - пишет украинский волонтер Энрике Менендес.

"Кто-нибудь объяснит чиновникам правительства Украины, что они не могут домогаться и цензурить западных академиков за то, что они не следят за своей "партийной линией"?" - написал доцент политических наук Бейлорского университета США Сергей Куделя.