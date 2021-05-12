В среду, 12 мая, в восточных регионах Украины будет дождливо. Также непогода ожидается в Карпатах и на юге страны. Температура воздуха днем поднимется местами до +25 градусов. Ночью будет еще прохладно - +5...+10 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз погоды, обнародованный Укргидрометцентром.

Сегодня теплее всего будет на западе - там воздух прогреется до +25 градусов. На остальной территории ожидается до +18. В западных и центральных регионах Украины - переменная облачность. На Левобережье, в южных областях и Карпатах кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +5...+10 градусов, днем +13...+18 градусов, в западных областях +19...+25 градусов. В Киеве сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +8...+10, днем +14...+16 градусов. В Киевской области ожидается ветреная погода.

Напомним, синоптики ранее пообещали теплый май, однако в этом месяце не обойдется без похолодания и ливней.

Также "Страна" писала о том, что циклон задержит прохладу над левобережной Украиной, а на западе потеплеет до +25 градусов.