После стрельбы в казанской школе, где погибли восемь детей и учительница, на месте происшествия у стрелявшего 19-летнего Ильназа Галявиева были обнаружены более 400 патронов, нож, а дома у него нашли бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", "Коран" и другие вещи.

Об этом пишет Telegram-канал Life shot.

Правоохранители нашли у парня: полуавтоматическое ружьё "Хатсан", 445 патронов 12-го калибра, 29 гильз, нож, 75 металлических гаек.

Кроме того, следователи провели обыск в его квартире, где нашли: пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", одну упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, "Коран", некие видеозаписи.

Как писала "Страна", во вторник в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. Его задержали, и правоохранителям он заявил, что является богом. Известно также, что его семья была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было.

В результате погибли девять человек, в их числе семь детей, учительница и сотрудница школы. Мы публиковали список убитых нападавшим Галявиевым.

У школы, где 19-летний парень расстрелял учеников и учителей, образовался стихийный мемориал. Также жители Казани стали нести к зданию школы цветы и детские игрушки.