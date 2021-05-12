Житель Закарпатской области попал в поле зрения СБУ из-за распространения в социальных сетях призывов поддержать отделение региона от Украины.

Об этом в Facebook сообщает УСБУ Закарпатской области.

"По предварительным данным следствия, житель Закарпатья распространял в социальных сетях деструктивные сообщения с призывами к захвату власти в стране. В частности, злоумышленник призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства", - сообщили в спецслужбе.

СБУ инициировала лингвистическую экспертизу. Анализ сообщений подтвердил, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Теперь фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в 2018 году слесарь из Мариуполя получил условный срок за репост призыва присоединиться к РФ.

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