В израильском городе Лод из-за беспорядков власти полностью потеряли контроль над ситуацией, мэр просит премьер-министра страны ввести войска в город, расположенный в 20 км от Тель-Авива.

Об этом сообщает Times of Israel.

Мэр города просит премьера Биньямину Нетаньяху ввести в город войска. По его словам, вечером 11 мая в Лоде начались столкновения между еврейским и арабским населением. Горят синагоги, подожжены сотни машин, сгорела новая ратуша. По словам градоначальника, в Лоде разразилась гражданская война.

Напомним, в последние дни на Ближнем Востоке наблюдается резкая эскалация палестино-израильского противостояния. 10 мая в Иерусалиме палестинцы атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору, в беспорядках с полицией пострадали сотни людей.

После этого ХАМАС выдвинул ультиматум израильским властям, потребовав очистить от сил безопасности Храмовую гору в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городе. В понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС.

"Страна" разбиралась, ждет ли Ближний Восток большая война из-за эскалации в Иерусалиме.