По состоянию на утро среды, 12 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 538 человек.

Напомним, что 11 мая, в стране было выявлено 2 208 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки увыросло на 2 330 человек. Падение идет вторые сутки.

Умерли за отчетные сутки 356 человек (с начала эпидемии 46 987 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 19 766 человек (с начала эпидемии - 1 797 136 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 180 детей и 142 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ровенской области (471 человек), Полтавской области (380), Донецкой области (356) и Харьковской области (345).

В Киеве выявили 627 новых случаев.

Ранее мы сообщали, что записавшихся на прививку через "Дию" украинцев планируют вакцинировать на выходных.

Так же мы рассказывали, что медики рассказали, как правильно наносить антисептик на руки против коронавируса.

Оказывается, втирать в кожу антисептик нужно не меньше, чем в течение 30 секунд (согласно исследованиям спирты с концентрацией 70% уничтожают до 99,9% микроорганизмов за время экспозиции 30 секунд и 99,99% - за 60 секунд).