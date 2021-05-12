Сегодня, 12 мая, в Татарстане всеобщий траур после чудовищной бойни, которую устроил в школе № 175 ее бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев. Занятия в школах Казани сегодня отменены.

Телеграм - канал Life Shot обнародовал список погибших и раненых.

Полный список жертв трагедии в казанской школе №175:

1/ Игнатьева Эльвира (26 лет), учительница английского языка;



2/ Айзатова Венера (55 лет), учительница начальных классов;



3/ Шайхутдинов А. (14 лет);



4/ Гарифуллина А. (15 лет);



5/ Гайнутдинов Д. (14 лет);



6/ Волков А. (15 лет);



7/ Галимзянова З. (15 лет);



8/ Зарипов А. (14 лет);



9/ Нагимуллина И. (14 лет);

Полный список раненых, за чью жизнь сейчас борятся врачи:

1/ Шигапов А., 9 лет - крайне тяжёлое состояние (огнестрельное ранение брюшной полости, кровопотеря 3 литра)

2/ Гумерова А., 15 лет - тяжёлое состояние (переломы голени и таза)

3/ Зиянгареев Т., 14 лет - тяжёлое состояние (множественные огнестрельные ранения)

4/ Ибрагимов К., 14 лет - тяжёлое состояние (оскольчатые ранения, переломы после падение с высоты)

5/ Киямова Л., 13 лет - тяжёлое состояние (огнестрельные ранения груди, переломы)

6/ Хасанов К., 14 лет - тяжёлое состояние (перелом бедра при падении с высоты)

7/ Сунгатуллин И., 14 лет - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение в спину)

8/ Агзамова Р., 9 лет - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение голени)

9/ Бикмуллин А., 15 лет - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение поясницы)

10/ Хайруллин А., 9 лет - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение грудной клетки, плеча)

11/ Ибрагимов А., 9 лет - состояние средней тяжести (рваная рана кисти, падение)

12/ Ибрагимова М., 8 лет - состояние средней тяжести (рваная рана колена, падение)

13/ Исраилов З., 10 лет - состояние средней тяжести (ушибленная рана голени, падение)

14/ Орлова С., 13 лет - состояние средней тяжести (перелом голени, падение)

15/ Шарафутдинова А., 8 лет - состояние средней тяжести (перелом лодыжки, падение)

16/ Зуева Д., 13 лет - состояние тяжёлое (перелом позвоночника, падение)

17/ Сагдеев Р., 14 лет - состояние средней тяжести (ушиб головы, падение)

18/ Гиматов К., 7 лет - состояние средней тяжести (рана щёчной области, падение)

19/ Мустафин М., 62 года - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза)

20/ Галиуллина Д., 50 лет - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости)

21/ Садыкова А., 19 лет - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и головы).



Ранее "Страна" сообщала, что казанский стрелок жил в обеспеченной семье и съехал от родителей из-за конфликта.