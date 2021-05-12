9 убито и 21 человек в больницах. Полный список жертв и раненых после бойни в Казани
Сегодня, 12 мая, в Татарстане всеобщий траур после чудовищной бойни, которую устроил в школе № 175 ее бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев. Занятия в школах Казани сегодня отменены.
Телеграм - канал Life Shot обнародовал список погибших и раненых.
Полный список жертв трагедии в казанской школе №175:
1/ Игнатьева Эльвира (26 лет), учительница английского языка;
2/ Айзатова Венера (55 лет), учительница начальных классов;
3/ Шайхутдинов А. (14 лет);
4/ Гарифуллина А. (15 лет);
5/ Гайнутдинов Д. (14 лет);
6/ Волков А. (15 лет);
7/ Галимзянова З. (15 лет);
8/ Зарипов А. (14 лет);
9/ Нагимуллина И. (14 лет);
Полный список раненых, за чью жизнь сейчас борятся врачи:
1/ Шигапов А., 9 лет - крайне тяжёлое состояние (огнестрельное ранение брюшной полости, кровопотеря 3 литра)
2/ Гумерова А., 15 лет - тяжёлое состояние (переломы голени и таза)
3/ Зиянгареев Т., 14 лет - тяжёлое состояние (множественные огнестрельные ранения)
4/ Ибрагимов К., 14 лет - тяжёлое состояние (оскольчатые ранения, переломы после падение с высоты)
5/ Киямова Л., 13 лет - тяжёлое состояние (огнестрельные ранения груди, переломы)
6/ Хасанов К., 14 лет - тяжёлое состояние (перелом бедра при падении с высоты)
7/ Сунгатуллин И., 14 лет - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение в спину)
8/ Агзамова Р., 9 лет - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение голени)
9/ Бикмуллин А., 15 лет - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение поясницы)
10/ Хайруллин А., 9 лет - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение грудной клетки, плеча)
11/ Ибрагимов А., 9 лет - состояние средней тяжести (рваная рана кисти, падение)
12/ Ибрагимова М., 8 лет - состояние средней тяжести (рваная рана колена, падение)
13/ Исраилов З., 10 лет - состояние средней тяжести (ушибленная рана голени, падение)
14/ Орлова С., 13 лет - состояние средней тяжести (перелом голени, падение)
15/ Шарафутдинова А., 8 лет - состояние средней тяжести (перелом лодыжки, падение)
16/ Зуева Д., 13 лет - состояние тяжёлое (перелом позвоночника, падение)
17/ Сагдеев Р., 14 лет - состояние средней тяжести (ушиб головы, падение)
18/ Гиматов К., 7 лет - состояние средней тяжести (рана щёчной области, падение)
19/ Мустафин М., 62 года - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза)
20/ Галиуллина Д., 50 лет - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости)
21/ Садыкова А., 19 лет - состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и головы).
Ранее "Страна" сообщала, что казанский стрелок жил в обеспеченной семье и съехал от родителей из-за конфликта.