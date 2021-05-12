На Ближнем Востоке началась самая настоящая война между Израилем и Палестиной. Армия обороны Израиля в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа нанесла мощный ответный авиаудар в ходе которого были ликвидированы ключевые руководители разведывательной системы палестинского радикального движения ХАМАС.

Об это военные сообщили на своей странице в сети Twitter.

В ходе спецоперации были ликвидированы Хасан Каоги, глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместитель Ваил Исса, глава контрразведки.

Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" выпустило уже более 200 ракет по Израилю.

Напомним, что вечером в понедельник, 10 мая, на Ближнем Востоке началась крупнейшая за последние годы эскалация. В ответ на ракетные атаки израильские ВВС поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также "Исламского джихада".

Армия Израиля призвала 5 000 резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов.

Ранее "Страна" сообщала", что Израиль призвал Белый дом "держаться подальше" от эскалации в Восточном Иерусалиме.