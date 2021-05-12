Сегодня, 12 мая, в Казани объявлен траур после чудовищной трагедии, когда 19-летний Ильназ Галявиев устроил бойню в своей бывшей школе.

Психологи и эксперты по горячим следам пытаются определить причины, которые толкнули молодого человека на жуткое преступление и массовое убийство (он расстрелял в школе девятерых человек, еще 21 тяжело ранены и находятся в местных больницах - Ред.)

Как передает Телеграм-канал РИА Новости семья Ильназа Галявиева была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было.

"Он учился в престижном вузе, за который родители имели возможность платить, и жил отдельно от них. Парень переехал из-за затяжного семейного конфликта", - рассказала уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве России сообщили, сколько жертв стрельбы в Казани оказались в больнице.

Так же мы рассказывали, что в МВД не видят особого смысла усиливать охрану украинских школ после кровавой бойни в Казани.

Кроме этого мы передавали, что журналисты восстановили хронологию массового убийства в казанской гимназии.