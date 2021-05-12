Бывший народный депутат Сергей Лещенко прокомментировал выступление его жены Анастасии Топольской на секс-вечеринке в Москве. По словам члена набсовета "Укрзализныци", супруга таким образом поддерживала представителей ЛГБТ, которых в России убивает режим Путина.

Об этом Лещенко заявил 11 мая в эфире "4-го канала".

Ведущий канала поинтересовался у гостя студии, согласовывала ли Топольская поездку в Москву с ним. На это Лещенко ответил, что такие вопросы решаются внутри семьи, а за ее пределами не комментируются.

"Это наш семейный разговор, который может быть внешне представлен так, что я свою жену поддерживаю, я ее защищаю от любых нападок. я не позволю позорить ее имя", - сказал экс-нардеп.

Затем он заявил, что Анастасия много делает для популяризации Украины в мире, рекламируя украинский бренд.

"Она не поменяла гражданство, хотя было бесконечно много возможностей. Она заслуживает самой широкой поддержки со стороны украинцев", - считает Лещенко.

Что касается выступления в Москве, то по его словам, Топольская выступала на мероприятии, к проведению которого широко привлекались "представители ЛГБТ-сообщества, которое терпит от Путина и Кадырова". Она играла "в стране. которая ущемляет эту культуру и ее представителей".

"В России нужно поддерживать тех маргинализированных, которые умирают и которых убивает режим Путина. И в том числе ее поездка служила поддержкой этих людей, которые являются прямыми жертвами режима Путина. но в этой ситуации никого не интересует правда", - посокрушался Лещенко.

В конце он пришел к выводу, что критикуя Анастасию с ним сводят счеты те, с кем он борется с начала 2000-х.

Ранее "Страна" писала, что в ответ на возмущение ее поездкой в РФ Топольская опубликовала фото справляющей нужду девочки.

Мы также рассказывали, что после скандала Топольской радикал Сергей Стерненко попытался раздуть шумиху вокруг якобы гастролей в РФ Верки Сердючки, но потерпел неудачу.