У школы № 175 в Казани, где во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял хладнокровно учеников и учителей, образовался стихийный мемориал.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Как пишет сайт, жители Казани стали нести к зданию школы цветы и детские игрушки. Также на ограде появился самодельный плакат, адресованный террористу. На обычной картонке кто-то красным маркером написал: "Ты не бог, ты гнида". Так люди отреагировали на слова задержанного Галявиева о том, что он два месяца назад осознал себя богом.

Ранее "Страна" приводила слова матери террориста. Женщина призналась, что никак не смогла повлиять на решение сына купить оружие, из которого он впоследствии расстрелял людей. Также она сказала, что ничего не знала о подготовке нападения на школу.

Мы рассказывали и о том, что следователи уже допросили психиатра, которая выносила решение о вменяемости Галявиева, необходимое для выдачи разрешения на оружие. По ее словам, если бы у нее появились малейшие подозрения, она бы сразу отправила парня на расширенное медобследование.