Глава правления Суэцкого канала Усама Раби заявил о планах расширить и углубить южный участок водного пути, где в конце марта застрял контейнеровоз Ever Given, заблокировав движение судов на шесть дней.

Как пишет Reuters, об этом Раби сказал в телеобращении во вторник, 11 мая.

Раби представил план расширения водной артерии на мероприятии, на котором присутствовал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Последний поставил задачу завершить проект максимум за 24 месяца.

По словам Раби, правление канала намерено расширить на 40 метров самый южный 30-километровый участок между городом Суэц и районом Горьких озер к востоку. Также участок углубят почти на два метра - с 20 до 22 метров.

Кроме того, Раби сказал, что вторая полоса канала, открывшаяся в 2015 году к северу от Большого Горького озера для обеспечения двустороннего движения, будет расширена на 10 км с южной стороны озера, чтобы ее общая длина достигла 82 км. Это позволит проходить большему количеству судов.

Сиси добавил, что, происшествие с контейнеровозом Ever Given показала необходимость как можно быстрее воплотить эти планы в жизнь.

Как писала "Страна", после инцидента с судном Египет арестовал его и требует от владельцев почти миллиард долларов компенсации.

Также мы сообщали, что контейнеровоз до сих пор находится в Большом Горьком озере.