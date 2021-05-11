Чтобы спиртосодержащей антисептик был эффективным, просто нанести его на кожу рук недостаточно.

Как рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины, спирты этиловый и изопропиловый, что обычно используются как действенное средство в спиртосодержащей антисептик для рук, относятся к наиболее широко применяемых дезинфицирующих средств.

Их "оборонное" действие может начаться при соблюдении нескольких условий:

время, за которое кожа рук должна быть покрыта антисептиком (ощущаться влагой), должно составлять 30 секунд для эффективной гигиенической обработки рук;

втирать в кожу антисептик нужно не меньше, чем в течение 30 секунд (согласно исследованиям спирты с концентрацией 70% уничтожают до 99,9% микроорганизмов за время экспозиции 30 секунд и 99,99% - за 60 секунд);

стандартная гигиеническая обработка рук при использовании антисептика с содержанием этилового спирта 60-80% требует нанесения на кожу рук в среднем 3 мл дезинфицирующего средства.

"Следуйте рекомендациям и будьте здоровы!", - резюмировали врачи.

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