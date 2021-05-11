Из сектора Газа второй раз за сутки обстреляли ракетами Израиль. На этот раз обстрелам подверглись Тель-Авив и пригороды. В городе Ришон-ле-Цион близ Тель-Авива из-за прямого попадания ракеты в дом погибла женщина.

Об этом со ссылкой на израильские издания пишет "Интерфакс-Украина".

По данным прессы Израиля, под ракетный удар попали города Рамат-Ган, Сдот и Тайбе.

Ранее боевики ХАМАС заявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива.

В этом городе сработали сирены воздушной тревоги. Международный аэропорт имени Бен Гуриона близ Тель-Авива временно прекратил работу из-за палестинской ракетной атаки. Рейсы, направляющиеся в Тель-Авив, теперь перенаправляют на Кипр.

Также пресса сообщает, что 11 мая в Тель-Авиве и в центральной части Израиля после объявления воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. В частности, сигналы тревоги прозвучали и в районе аэропорта.

Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих к ним городов: Сдерот, Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары, требуются более совершенные ракеты, чем те, которые обычно применяют в ХАМАС.

Как писала "Страна", в Израиле накалилась обстановка 7 мая, когда начались столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме израильской полиции с палестинцами.

В материале "Пороховая бочка от Байдена" мы разбирались, ждет ли Ближний Восток большая война из-за эскалации в Израиле.