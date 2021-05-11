В Одессе ищут 58-летнего мужчину, пропавшего в море, который ушел купаться и не вернулся.

Об этом сообщает ГСЧС в области.

Он пошел купаться 10 мая после обеда, в районе 14:30, погрузился в воду и на берег не вернулся. Произошло это не на городском пляже, а на необорудованном участке побережья у пирса.

Сейчас в акватории работают водолазы и спасатели. Они надеются, что мужчина смог выбраться на берег, и уже обследовали 8 километров береговой полосы, но следов мужчины до сих пор не нашли.

Параллельно водолазы прочесали еще 15000 метров морского дна у побережья - также безрезультатно. Поиски продолжаются.

Отметим, что температура воды в Черном море у побережья Одессы сейчас составляет чуть выше 12 градусов, что абсолютно не позволяет местным жителям открыть купальный сезон.

Ранее "Страна" сообщала, как на водоеме под Полтавой перевернулась лодка, в результате чего утонули двое человек, а тело третьего еще ищут спасатели. Обстоятельства и причины гибели этих людей неизвестны.

Еще мы писали о том, как в Подмосковье умер бас-гитарист группы "Звуки Му" Александр Липницкий.