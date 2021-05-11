Днепровский районный суд Киева 11 мая оставил под стражей двоих подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина.

Об этом сообщает "Общественное".

Обоим фигурантам дела продлили меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога - до 9 июля.

При этом сторона обвинения настаивала на продлении меры пресечения, а также отстранении от должности. По мнению адвоката потерпевшей стороны Евгении Закревской, изменение или ослабление меры хотя бы одному из подозреваемых сделало бы невозможным рассмотрение дела из-за их попыток влиять на следствие и свидетелей.

"Я считаю, что это единственная возможность довести это дело до приговора, а если изменить меру пресечения, есть риски", - сказала Закревская.

Защита же Левина ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета. Адвокат подозреваемого во время заседания заверял, что такая мера пресечения не позволит его подзащитному скрываться, а содержание под стражей является необоснованным.

Кроме того, Левин во время заседания сообщил, что после того, как он перенес COVID-19, ему не оказывали надлежащей медицинской помощи.

Адвокат Мангера ходатайствовал о мере пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста. По словам защитника, Мангер был под залогом, не нарушал закона, поэтому содержать его под стражей необоснованно.

Также на заседании допросили следователя СБУ Максима Саенко, о чем ранее ходатайствовал подозреваемый Владислав Мангер. Саенко сказал, что ему не известно о попытках давления на свидетелей со стороны Мангера. Адвокат последнего трактовал это как доказательство отсутствия вины своего подзащитного.

Как писала "Страна", осенью Приморский районный суд Одессы приговорил помощника бывшего народного депутата Игоря Павловского к двум годам тюрьмы за сокрытие нападения на Гандзюк.

Между тем во Львове тогда же содрали со стены мурал, посвященный покойной активистке.