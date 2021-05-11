Космический аппарат NASA с редким грузом от древнейшего астероида возвращается на Землю.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Он везет пыль и пробы грунта с астероида Бенну, который, как считается, появился 4 с половиной миллиарда лет назад во время зарождения Солнечной системы. Ученые надеются, что данные помогут понять строение Солнечной системы и даже условия формирования жизни на Земле.

Хотя расстояние до астероида составляет 287 млрд километров, Osiris-Rex еще дважды облетит Солнце, поэтому путь к Земле составит 2,3 миллиарда километров. Планируется, что космический аппарат размером с грузовой фургон доставит небольшую пробную капсулу в пустынное место в американском штате Юта 24 сентября 2023 года.

Osiris-Rex собрал образцы породы и пыли с астероида в октябре 2020 года, космический аппарат был запущен в 2016 году из Космического центра Кеннеди.

Ученые, участвующие в проектах, подсчитали, что в космическом аппарате сейчас есть от 200 до 400 граммов астероидной пыли и горных пород.

Ранее "Страна" сообщала, что 21 марта возле Земли пролетел опасный астероид.

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