Под аккомпанемент дождя в Донецке выступила любимая группа Путина. Фото
В Донецке во вторник, 11 мая, состоялся концерт российской группы "Любэ", которая считается одной из любимых у президента России Владимира Путина. Концерт приурочен ко "Дню республики", который отмечается в годовщину "референдума о независимости".
Видео с выступления публикуют пользователи социальных сетей.
Во вторник в Донецке разыгралась непогода - зарядил сильный дождь. Однако он не помешал жителям города собраться на площади Ленина, где выступление Николая Расторгуева и группы "Любэ" началось в 19:00.
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Вход на мероприятие был свободный.
Как видно из роликов, дончане активно подпевают музыкантам и снимают происходящее на сцене на смартфоны.
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О том, что "Любэ" приедет с гастролями на "День республики" в Донецк, стало известно в начале мая.
Между тем на Донбассе практически ежедневно продолжаются обстрелы. Так, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала повреждения насосной станции, школы в пригороде Донецка, а также жилого дома в Луганской области в результате обстрела.