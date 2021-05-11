Нижняя палата французского парламента проголосовала против введения "санитарных пропусков", которые выдавались бы, в частности, тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса COVID-19.

По данным французских изданий, 108 депутатов Национального собрания проголосовали "против", а 103 - "за", передает "Интерфакс-Украина".

Выступившие против такой инициативы партии настаивают на том, что такие пропуска представляли бы риск дискриминации, поскольку миллионы людей еще не прошли вакцинацию от COVID-19.

В частности, инициативу не поддержала партия "Демократическое движение", которая традиционно выступает союзником партии президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика".

"Санитарный пропуск" во Франции, предполагалось использовать для поездок за границу. Его предлагалось выдавать тем, кто сделал прививки от коронавируса, либо имеет на руках недавний отрицательный тест на COVID-19, либо недавно переболел.

До 18 мая, когда по законопроекту о пропусках должен проголосовать сенат, правительство Франции может вторично представить документ на голосование.

Напомним, что в ЕС отложили согласование ковид-паспортов.

А тем временем Кипр вышел из жесткого локдауна и ввел для граждан ковид-паспорта.