На увеличение размера штрафных санкций за нарушение трудового законодательства повлияло увеличение размера минимальной заработной платы.

Об этом напомнили в ГНС Винницкой области.

С 1 января 2021 минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн, а с 01.12.2021 составит 6500 грн.

Сумма штрафной санкции 10 минимальных заработных плат (60000 грн и с 1.12.2021 - 65000 грн) относительно каждого работника установлена за:

фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта);

оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии;

выплату заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов.

За совершение повторного нарушения в течение двух лет штраф составит 30 минимальных заработных плат (180000 грн и 195000 грн с 1.12.2021) за каждого работника, в отношении которого оно совершено.

За нарушение установленных сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме штраф составляет 3 минимальных заработных платы (18 000 грн и 19 500 грн соответственно).

Кроме того, налоговики обратили внимание, что законодательством установлен штраф за недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении. Размер штрафа - 3 минимальных заработных платы (18 000 грн и 19 500 грн с 1.12.2021). А вот за недопущение к проведению проверки, создание препятствий при ее проведении по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений и выплаты зарплаты (абз. 2 ч. 2) применяется штрафная санкция в размере 16 минимальных заработных плат (96000 грн и 104000 грн соответственно).

Напомним, что средняя зарплата украинцев в марте составила 13,6 тысячи грн.

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