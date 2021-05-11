Апелляционный суд Амстердама, в конце апреля возобновивший слушания по делу о скифском золоте, огласит приговор по нему 14 сентября.

Как пишет Sputnik International, об этом 11 мая заявила пресс-секретарь суда Марьям ван Пулгейст.

"По окончании слушания в Апелляционном суде по делу о крымских сокровищах 22 апреля 2021 года председательствующий случайно сообщил неверную дату вынесения приговора. Правильная дата - 14 сентября 2021 года, а не 31 августа 2021 года", - сказано в заявлении пресс-секретаря.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, включающая около 2000 предметов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до аннексии Крыма Россией.

В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения суда или соглашения сторон. При этом было решено вернуть часть коллекции Киевского музея исторических ценностей.

14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Однако в 2017 году после долгих переговоров крымские музеи через суд потребовали, чтобы нидерландская площадка выполнила обязательства по контрактам и вернула им экспонаты. С тех пор по этому делу длится тяжба.