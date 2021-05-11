В Министерстве здравоохранения заверили, что страдающие от сезонной или бытовой аллергии могут прививаться против коронавируса.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

В Минздраве рассказали, что бытовая или сезонная аллергия не является противопоказанием для вакцинации вообще и против COVID-19 в частности. Люди с поллинозом или аллергическим ринитом могут вакцинироваться даже в период обострения болезни.

Тех, кто не знает, есть ли у них аллергия, а также опасающихся внезапных тяжелых аллергических реакций на вакцину, в министерстве успокоили: реакция на препарат в виде анафилактического шока, встречается крайне редко.

"Она может проявиться в первые секунды либо минуты после вакцинации. Именно поэтому вас просят остаться в пункте вакцинации еще на полчаса, чтобы в случае серьезной аллергической реакции (анафилактического шока) вам оказали своевременную и правильную медицинскую помощь", - пояснили в Минздраве.

Если пациент знает, на что именно у него возникает аллергическая реакция, он может ознакомиться с составом вакцины в инструкции на сайте Государственного экспертного центра Минздрава Украины, на сайте "Вакцинация против COVID-19" или же спросить об этом у медработников, проводящих вакцинацию.

Между тем первый вакцинированный от коронавируса украинец спустя три месяца все еще не получил вторую дозу препарата.

Ранее "Страна" сообщала, что записавшихся на прививку через "Дию" украинцев планируют вакцинировать на выходных.